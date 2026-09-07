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Yaşam

Erzurum'da yürek ısıtan olay! 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu

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Erzurum'da yürek ısıtan olay! 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu
Fotoğraf Başlığı Erzurumda yürek ısıtan olay! 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu

Erzurum'da 30 yıllık evliliklerinde 8 bebeklerini düşük yaparak kaybeden ve tüm tedavilere rağmen çocuk sahibi olamayan 52 ve 54 yaşlarındaki Ekiz çifti, 2024 yılında başvurdukları Koruyucu Aile Modeli sayesinde 1,5 yaşındayken kucaklarına aldıkları Ecrin Su ile evlat hasretini dindirdi.

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Erzurum'da yaşayan ve çeşitli rahatsızlıklar ve düşükler nedeniyle 8 çocuklarını kaybeden emekli Ali Ekiz ve ev hanımı eşi Firget Ekiz, çocuk sahibi olma hayallerinden vazgeçmedi.

1,5 YAŞINDAKİ ECRİN SU İLE YÜZLERİ GÜLDÜ

Çift, 2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile olmak için başvurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Ecrin Su'yu henüz 1,5 yaşındayken Koruyucu Aile Modeli kapsamında kucaklarına alan çiftin evinde çocuk neşesi yaşanmaya başladı.

Bugün 3 yaşına basan Ecrin Su'yu öz evlatlarından ayırmadıklarını belirten Ekiz çifti, koruyucu aile olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Evlat sahibi olmak isteyen ve koruyucu aile olma konusunda tereddüt yaşayan ailelere de çağrıda bulunan çift, çocukların aile sevgisine, ailelerin ise çocukların neşesine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Erzurum'da yürek ısıtan olay! 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu
Başlık ResmiErzurum'da yürek ısıtan olay! 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu

"KORUYUCU AİLE OLMAK GERÇEKTEN DE GURUR VERİCİ"

2024 yılında koruyucu aile olarak başvurup kızlarını aldıklarını dile getiren Ali Ekiz, "Herkese tavsiye ederim. Koruyucu aile olmak gerçekten de gurur verici. Tereddütte olan aileler, yani böyle düşünüp de kararsız kalan aileler bir an önce başvursunlar. Gerçekten de tereddüt etmeye gerek yok. Başvursunlar, alsınlar. O çocukların aileye ihtiyacı var, ailelerin de çocuklara ihtiyacı var. Bizim çocuğumuz olmadı. 8 tane çocuğumuz oldu, yaşamadı." dedi.

Erzurum'da yürek ısıtan olay! 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu
Başlık ResmiErzurum'da yürek ısıtan olay! 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu

"EVİMİZE NEŞE GELDİ"

Aile ve Sosyal İl Müdürlüğüne başvurduklarını belirten Ekiz, "Ecrin Su'yu aldık. Memnunuz. Sosyal Hizmetler de müdüründen tut tüm ekibine teşekkür ederiz. Bize de yardımcı oldular. Fakat yani koruyucu aile olarak düşünen çok aile var, kararsız. Biraz daha yani bu konuda ailelere yardımcı olurlarsa, kolaylaştırırlarsa daha da çoğalır. 1, 2 olur; 2, 4 olur. Çocuklar ailelere kavuşur. 30 yıllık evliyiz. Çocuksuz bir ev neşesiz bir ev oluyor. Hem bizim çocuğa ihtiyacımız vardı, evimize bir neşe geldi. İnanır mısın, yani bizim öz evlattan farkı yok kızımızın. Zamanla insan alışıyor. Yani bizim çocuğa ihtiyacımız vardı, çocuğun da bize ihtiyacı vardı. Biz mutluyuz. Düşünen aileler bir an önce başvursunlar, zaman kaybetmesinler" ifadelerini kullandı.

Erzurum'da yürek ısıtan olay! 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu
Başlık ResmiErzurum'da yürek ısıtan olay! 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu

"BENİM, EVİMİN NEŞESİ OLDU"

Ecrin Su'nun evlerinin neşesi olduğunu ifade eden Firget Ekiz ise "Benim çocuklarım yaşamadı. Düşüklerim oldu. Neyse, kaybettik. Çok tedavi gördüm ama gördüğüm tedaviden bir sonuç alamadık. Nasip Ecrin Su'daymış demek ki bizim de. Biz Ecrin Su'yu aldık, çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Benim evimin, kendimin, yani bütün her şeyin neşesi oldu. Çok akrabalarımız olsun, eşimiz dostumuz çok seviyor, istiyor yani. Güzel bir duygu, ne diyebiliriz ki yani. Ailece olarak hep istiyorlar, istememezlik yok yani. Bu yüzden herkese de tavsiye ederim. Alsınlar, büyütsünler. Bir çocuğun hayatını kurtarmak demek yani dünya yüzünde başka bir şeyimiz yok zaten, gelmişiz. Çok severek bakıyorum, çok severek ilgileniyoruz yani. Hiçbir şeyden eksik bırakmak istemiyoruz." diye konuştu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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