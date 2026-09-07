Rüşvet davasında ortalık gerildi! Tanju Özcan'ı çıldırtan sözler: 3.5 milyonu vereceksin

Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet davasında duruşma görüldü. Müteahhit Nazmi Güzel, ruhsat işlemleri için kendisinden zorla para istendiğini iddia ederek "Özcan bana esti gürledi ‘bu parayı vereceksin' dedi" ifadelerini kullandı. Tanju Özcan ise "Sorulara cevap vermemek için 10 takla atıyor. Çünkü yalan söylüyor. Beyanları tutarlı değil" dedi.

Bolu'da haklarındaki "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları nedeniyle haklarında dava açılan ve aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanıklı davanın 2.celsesi başladı.

"İcbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. İlk olarak belediyedeki inşaat ruhsatı işlemlerinin kasti olarak engellendiği ve kendisinden BOLSEV üzerinden usulsüz şekilde para talep edildiği iddiasıyla şikayetçi olan müteahhit Nazmi Güzel dinlendi.

Rüşvet davasında ortalık gerildi! Tanju Özcanı çıldırtan sözler: 3.5 milyonu vereceksin

"BANA ESTİ GÜRLEDİ ‘BU PARAYI VERECEKSİN' DEDİ"

Mahkemede müşteki olarak dinlenen müteahhit Nazmi Güzel, belediyelere yazdığı dilekçelere cevap alamadıklarını iddia ederek, "Evraklarım gecikiyor sürekli engelleniyor. Önce imar durumu ile başlayıp 30'a yakın evrak alıyoruz. İmardan sorumlu başkan yardımcısı ile görüştük sonrasında Tanju Özcan ile görüştük. Başkan yardımcısı Tuna Özcan arayarak beni makama çağırdı. ‘Tanju Özcan, 3.5 milyon para istiyor' dedi. Neyin parası olduğunu sordum. Daha sonra başkan yardımcısı Süleyman Can ile görüştüm o da 4 milyon istedi. Süleyman Can, bu parayı vermezsen işlerin olmaz dedi. Tanju Özcan'ı cep telefonundan aradım makamına gittik. Makama alınırken benim cep telefonumu aldılar. Bana esti gürledi ‘bu parayı vereceksin' dedi. Bolu'da çalışıp Bolu'da parayı kazanıyorsun vereceksin dedi. Oradan anlaşamadan çıktık. Bende çözüm yok parayı vermeyi kabul ettim. 1 milyon nakit 1.5 milyon çek verebilirim dedim. Hepsini nakit istediler o 1 milyon parayı da eşimin hesabından çekip verdim. Parayı bankada Ali Sarıyıldız'a teslim ettim. Bir hafta sonra da çeki teslim ettim. Parayı çektiler sonrasında reklam sözleşmesi yapacaklarını söylediler" ifadelerine yer verdi.

Rüşvet davasında ortalık gerildi! Tanju Özcanı çıldırtan sözler: 3.5 milyonu vereceksin

"ÖZCAN BENİ TERÖRLE İTHAM ETMEYE ÇALIŞTI"

İlk duruşmada Tanju Özcan'ın kendisini terörle itham ettiğini dile getiren Nazmi Güzel, "Tanju Özcan beni farklı olaylarla itham etti. Terör ile itham etmeye çalıştı. Benim hiçbir siyasi parti üyeliğim yok. Tanju Özcan, siz bir işletmenin önünü kapatarak, bir işletmeyi silmeye çalışarak, ülkenin ekonomisine engel olarak siz terörist olmuyorsunuz da ben mi oluyorum. Binlerce kişiye istihdam veriyoruz inşaat sektöründe. Şikayetçiyim cezalandırılmalarını istiyorum. Proje için başvurduktan 6-7 ay sonra bu para talep edildi. Bana yardım diyor, makbuz kesmiyor. Sizin yardım dediğiniz parayı ben neden Ali Sarıyıldız'a veriyorum? İlk konuştuğumuzda ‘yardım' adı altında konuştuk. Sonrasında konuşmalar değişti dediğim gibi Ali Sarıyıldız'a ben neden parayı veriyorum? Daha önce de belediyeye yardımlarım oldu, makbuz karşılığı o da. Eşimin hesabından parayı çektim, Ali Sarıyıldız'a banka içerisinde teslim ettim. 1 hafta içerisinde de kendi ofisimde Ali Sarıyıldız'a çeki teslim ettim" diye konuştu.

Nazmi Güzel'in beyanına ilişkin mahkeme huzurunda konuşan BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, "1.5 milyon lira olayından başlamak istiyorum. Nazmi Güzel, beni aradı, ‘ofisimde buluşalım' dedi. Bir hafta sonra gittim yanına. 1.5 milyon liralık çeki bana yazdı. Bende fatura bilgilerini istedim. Bunu kayda almam lazımdı çünkü. Fatura bilgilerini vermediği için bir süre ben bunu avans olarak şirket hesabına kaydettirdim. Tarihi geldiğinde para hesaba geçti. Nazmi Güzel, fatura bilgilerini vermediği için paranın geri iade edilmesi için talimat verdim. Alınan avansı geri iade ettik. Nakit alınan 1 milyon lira olayında da Nazmi Güzel, "1 milyon lira ne oldu?" diye soruyordu. Cihan Tutal aracılıyla bankada Nazmi Güzel'e 1 milyon lira da iade edildi. Ben neden suçlandığımı bilmiyorum. Üzerime atılan suçlamaları reddediyorum" dedi.

"SORULARA CEVAP VERMEMEK İÇİN 10 TAKLA ATIYOR"

Müşteki beyanına karşı beyan veren görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan SEGBİS aracılıyla katıldığı duruşmada, "Burada dezavantajlı şekilde savunma yapıyorum. Yalan söyleyen insana tepki gösteriyorum. Nazmi Güzel sorulan sorulara cevap vermemek için 10 takla atıyor. Çünkü yalan söylüyor. Beyanları tutarlı değil. Gözaltına alınmadan önce telefon kaydı var ben mi konuşmuşum korumam mı şoförüm mü konuşmuş hepsi birbirine karıştı. Hiç reklam görüşmesi olmadı diyor. Basiretli bir iş adamıyız diyorsun. Ali Sarıyıldız seninle niye buluştu. Niye fatura kesmem diyorsun. Biz bu Nazmi Güzel'e inşaata ruhsat vermemişiz. Ruhsat vermek için de irtikap yoluyla vakfa para istemişiz. Benim göreve geldiğimden bu yana Güzel'in başvurularına ortalamanın altında günlerde cevap verilmiş. Her şeye izin verilmiş. Hiçbir başvurusunda gecikme yok.

2022 yılından bu yana uğraşıyorum diyor. Belediyeden alamazsan bir ay içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alırsın diye kanun var. İnşaat ruhsatı talebi olmayan adamın ruhsatını nasıl geciktirebiliriz. Söyledikleri baştan sona tutarlı değil. Bana zarar vermeye çalışıyorlar diyor. Senin parselinde bir ticari olan cepheye batı cephesini de belediye meclisi ticari yaptı. Sen talep bile etmemişsin parselin değeri ikiye katlanmış. Hakkından daha fazlasını almışsın. Senin parselinin yanından dere geçiyor. DSİ, taşkın kodunu benden alacaksın diyor. DSİ'nin görüşü ortadayken biz ruhsat veremeyiz dediler. Bunu verirsek yargılanırız dediler. HTS kayıtları ile Nazmi Güzel'in beyanları bir incelensin. Ben onu 30 yıldır tanırım. Çözüm sürecinde Öcalan ile ilgili ettiğim laflardan rahatsız olmuş. Akrabalarım rahatsız oluyor bedeli ağır oluyor sözlerinin ardından bizim ilişkimiz koptu" ifadelerine yer verdi.

Ankara Sincan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve duruşmaya SEGBİS ile katılan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ise, "Müşteki beyanları tamamıyla asılsızdır. İddiaları kabul etmiyorum" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası