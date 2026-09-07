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Spor

Galatasaray'ın yıldızı Sane için Almanya'dan bomba sözler: "Süresi doldu"

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Galatasaray'ın yıldızı Sane için Almanya'dan bomba sözler:
Fotoğraf Başlığı Galatasarayın yıldızı Sane için Almanyadan bomba sözler: Süresi doldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili Almanya'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Alman teknik adam Peter Neururer, Jürgen Klopp'un milli takımın başına geçmesi halinde Sane'nin yeniden kadroya çağrılmasının zor olduğunu savundu.

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Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp döneminin başlaması beklenirken, deneyimli teknik adam Peter Neururer yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Neururer, Klopp'un oyuncu tercihlerinde performansı ön planda tutacağını belirterek Leroy Sane'nin milli takımdaki geleceği hakkında olumsuz bir tablo çizdi.

Galatasarayın yıldızı Sane için Almanyadan bomba sözler: Süresi doldu
Başlık ResmiGalatasarayın yıldızı Sane için Almanyadan bomba sözler: Süresi doldu

"GERİ DÖNECEĞİNİ SANMIYORUM"

Sane'nin yeteneğine vurgu yapan Neururer, Galatasaraylı futbolcunun istikrarlı bir performans ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Neururer, "Klopp, performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu, bu tür oyuncuları severim. Messi ile aynı seviyede oynayabilir ancak bunu en son ne zaman gösterdi? Galatasaray'da, Jürgen Klopp'un ona tekrar şans vereceği kadar istikrarlı bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum. Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum." dedi.

Galatasarayın yıldızı Sane için Almanyadan bomba sözler: Süresi doldu
Başlık ResmiGalatasarayın yıldızı Sane için Almanyadan bomba sözler: Süresi doldu

SANE'NİN MİLLİ TAKIM KARNESİ

30 yaşındaki Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Tecrübeli oyuncu, Almanya formasını bugüne kadar 80 kez giyerken 18 gol kaydetti.

Neururer, Sane'nin yanı sıra Leon Goretzka'nın da Klopp döneminde Almanya Milli Takımı'na yeniden dönme ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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