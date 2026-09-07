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Bakan Uraloğlu açıkladı! Tren bileti bulamayan yolcuya “yer açıldı” bildirimi gidecek

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Bakan Uraloğlu açıkladı! Tren bileti bulamayan yolcuya “yer açıldı” bildirimi gidecek
Fotoğraf Başlığı Bakan Uraloğlu açıkladı! Tren bileti bulamayan yolcuya “yer açıldı” bildirimi gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan “Boş Yer Takip Butonu” özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde “Boş Yer Takip Butonu” özelliğinin hayata geçirildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, yolcuların bilet bulamadıkları trenler için sistem üstünden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal ya da başka sebeplerle yer açıldığında uyarılma isteğinde bulunabileceklerini belirtti. Uraloğlu, “Bilet bulamayan yolcularımız, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde sistemsel ve otomatik olarak bilgilendirilecek” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu
Başlık ResmiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu

"VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Yeni uygulamayla bilet bulamayan yolcuların seyahat etmek istedikleri tren için uyarı talebi oluşturabileceğini söyleyen Uraloğlu, “Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkânları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin e-Belge dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Bilet ve e-Fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini kaydeden Uraloğlu, e-Bilet uygulamasıyla yolcuların bilet satın alma işleminin sonrasında kendilerine gönderilen “Yolculuk Bilgilendirme” e-postasındaki PDF dokümanda yer alan bağlantı üstünden e-Biletlerine ulaşabileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Tren bileti bulamayan yolcuya “yer açıldı” bildirimi gidecek
Başlık ResmiBakan Uraloğlu açıkladı! Tren bileti bulamayan yolcuya “yer açıldı” bildirimi gidecek

ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

E-Fatura uygulamasıyla da taşımacılık hizmetlerinden faydalanan müşterilerin faturalarına dijital ortamda erişebileceğini söyleyen Uraloğlu, uygulamanın fatura oluşturma, iletme ve arşivleme süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağladığını kaydetti.

Uraloğlu, “Kâğıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltarak hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, dijital imkânlardan daha fazla yararlanarak demiryolu hizmetlerimizi vatandaşlarımız her yerden, her zaman ulaşılabilir ve işlemleri, daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek. Bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1.554 e-fatura düzenlendi” dedi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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