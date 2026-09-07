İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yarın kritik duruşma görülecek. Sanık E.Ç. hakkında 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilirken, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin sanık E.Ç.'nin (14) yargılandığı davaya yarın devam edilecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor.

Atlas Çağlayan cinayeti davasında yarın karar günü! Gözler mahkemeye çevrildi

21 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI TALEBİ

Olaya ilişkin davanın ilk duruşması, 9 Haziran günü görülmüştü. İlk duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Savcılık, zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan’a yönelik ‘çocuğa karşı öldürme’, mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.’ya karşı ise ‘silahla tehdit’ ile ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

DAVADA YARIN KARAR BEKLENİYOR

Öte yandan, davanın 2’inci duruşması yarın saat 10.00’da görülecek. Yarın yapılacak olan duruşmada, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

Atlas Çağlayan cinayeti davasında yarın karar günü! Gözler mahkemeye çevrildi

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, E.Ç. (14) ’şüpheli’, Atlas Çağlayan ’maktul’, aralarında Çağlayan’ın ikiz kardeşi Doruk’un da bulunduğu 4 çocuk ’mağdur’, Çağlayan’ın anne ve babasının da bulunduğu 3 kişi ise ’müşteki’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, olay günü olan 14 Ocak günü saat 20.16 sıralarında bir kafede iki grup arasında tartışma çıktığı, bu sırada Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) E.Ç.’nin, Atlas Çağlayan’ı bıçakladığı, bu olay sonucunda ise Çağlayan’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olay kapsamında ise soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Ölü muayene raporunda, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu yer aldı. Raporda, E.Ç.’nin işlemiş olduğu ’kasten öldürme’, ’6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet’ ve ’silahla tehdit’ suçlarını işlediği, suçların fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı.

Atlas Çağlayan cinayeti davasında yarın karar günü! Gözler mahkemeye çevrildi

Öte yandan maktul Atlas Çağlayan’ın 15 Ocak 2026 tarihli ölü muayene raporu da iddianamede yer aldı. Rapora göre Çağlayan’ın göğüs ön ortada 3 buçuk santimlik kesi, göğüs solda 1 buçuk santimlik kesi olduğu, otopsi raporunda ise, vücutta 2 adet kesici delici alet yarasının tespit edildiği, göğsünün belli yerlerinde geniş kesici delici alet yarasının bulunduğu ve bu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı. Olay gününe ait görüntü inceleme tutanakları da iddianamede yer aldı. Tutanaklara göre, olay günü E.Ç. ve arkadaşlarının kafede oturduğu, daha sonra Atlas’ın geldiği, E.Ç.’nin, kafeden çıkarken Atlas ile bakıştığı, Atlas ve arkadaşlarının SSÇ ve arkadaşlarının arkasından gittiği, E.Ç.’nin cebinden bıçak çıkarttığı, elinde bulunan bıçağı Çağlayan’a 2-3 defa sallayarak yaraladığı, SSÇ’nin maktulü bıçakladıktan sonra arkadaşları ile kaçtığı belirtildi. Öte yandan şüpheli E.Ç.’nin ve maktul Atlas Çağlayan’ın 3 aylık arama ve aranma baz verilerinde, taraflar arasında herhangi bir baz kaydına rastlanmadığı da belirtildi. E.Ç.’nin telefonunda yapılan incelemeye göre, şüphelinin elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve 1 adet çakı fotoğrafının bulunduğu da iddianamede değinildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Ç. hakkında, ’çocuğa karşı kasten öldürme’, ’6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ’zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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