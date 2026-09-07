Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Atlas Çağlayan cinayeti davasında yarın karar günü! Gözler mahkemeye çevrildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yarın kritik duruşma görülecek. Sanık E.Ç. hakkında 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilirken, Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin sanık E.Ç.'nin (14) yargılandığı davaya yarın devam edilecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor.

Atlas Çağlayan cinayeti davasında yarın karar günü! Gözler mahkemeye çevrildi
Başlık ResmiAtlas Çağlayan cinayeti davasında yarın karar günü! Gözler mahkemeye çevrildi

21 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI TALEBİ

Olaya ilişkin davanın ilk duruşması, 9 Haziran günü görülmüştü. İlk duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı. Savcılık, zanlı E.Ç. hakkında, Atlas Çağlayan’a yönelik ‘çocuğa karşı öldürme’, mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ile Y.O.O.’ya karşı ise ‘silahla tehdit’ ile ‘6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçlarından toplamda 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

DAVADA YARIN KARAR BEKLENİYOR

Öte yandan, davanın 2’inci duruşması yarın saat 10.00’da görülecek. Yarın yapılacak olan duruşmada, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

Atlas Çağlayan cinayeti davasında yarın karar günü! Gözler mahkemeye çevrildi
Başlık ResmiAtlas Çağlayan cinayeti davasında yarın karar günü! Gözler mahkemeye çevrildi

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, E.Ç. (14) ’şüpheli’, Atlas Çağlayan ’maktul’, aralarında Çağlayan’ın ikiz kardeşi Doruk’un da bulunduğu 4 çocuk ’mağdur’, Çağlayan’ın anne ve babasının da bulunduğu 3 kişi ise ’müşteki’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, olay günü olan 14 Ocak günü saat 20.16 sıralarında bir kafede iki grup arasında tartışma çıktığı, bu sırada Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) E.Ç.’nin, Atlas Çağlayan’ı bıçakladığı, bu olay sonucunda ise Çağlayan’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olay kapsamında ise soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Ölü muayene raporunda, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu yer aldı. Raporda, E.Ç.’nin işlemiş olduğu ’kasten öldürme’, ’6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet’ ve ’silahla tehdit’ suçlarını işlediği, suçların fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı.

Atlas Çağlayan cinayeti davasında yarın karar günü! Gözler mahkemeye çevrildi
Başlık ResmiAtlas Çağlayan cinayeti davasında yarın karar günü! Gözler mahkemeye çevrildi

Öte yandan maktul Atlas Çağlayan’ın 15 Ocak 2026 tarihli ölü muayene raporu da iddianamede yer aldı. Rapora göre Çağlayan’ın göğüs ön ortada 3 buçuk santimlik kesi, göğüs solda 1 buçuk santimlik kesi olduğu, otopsi raporunda ise, vücutta 2 adet kesici delici alet yarasının tespit edildiği, göğsünün belli yerlerinde geniş kesici delici alet yarasının bulunduğu ve bu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı. Olay gününe ait görüntü inceleme tutanakları da iddianamede yer aldı. Tutanaklara göre, olay günü E.Ç. ve arkadaşlarının kafede oturduğu, daha sonra Atlas’ın geldiği, E.Ç.’nin, kafeden çıkarken Atlas ile bakıştığı, Atlas ve arkadaşlarının SSÇ ve arkadaşlarının arkasından gittiği, E.Ç.’nin cebinden bıçak çıkarttığı, elinde bulunan bıçağı Çağlayan’a 2-3 defa sallayarak yaraladığı, SSÇ’nin maktulü bıçakladıktan sonra arkadaşları ile kaçtığı belirtildi. Öte yandan şüpheli E.Ç.’nin ve maktul Atlas Çağlayan’ın 3 aylık arama ve aranma baz verilerinde, taraflar arasında herhangi bir baz kaydına rastlanmadığı da belirtildi. E.Ç.’nin telefonunda yapılan incelemeye göre, şüphelinin elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve 1 adet çakı fotoğrafının bulunduğu da iddianamede değinildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Ç. hakkında, ’çocuğa karşı kasten öldürme’, ’6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ’zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BAKAN GÜRLEK TARİH VERDİ
BAKAN GÜRLEK TARİH VERDİ
Boşanma ve nafaka düzenlemesinde yeni gelişme
3 GÜNDE 200 MİLYON $'LIK TESLİM!
3 GÜNDE 200 MİLYON $'LIK TESLİM!
SDG/YPG verdiği sözü tutmaya başladı
 
 
 
FAİZ KARARI İÇİN 8 TAHMİN
FAİZ KARARI İÇİN 8 TAHMİN
Yeni indirim gelir mi?
SON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI
SON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlü oyuncunun kız arkadaşı ifade verdi
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?
'FENERBAHÇE DAHA ŞANSLI'
'FENERBAHÇE DAHA ŞANSLI'
Roma’nın eski yıldızı, Şampiyonlar Ligi için konuştu
AVRUPA’NIN GÖZÜ ALMANYA’DA
AVRUPA’NIN GÖZÜ ALMANYA’DA
Aşırı sağcı AfD’den tarihi zafer
YOLDA ‘KÖY ÜRÜNÜ’ SOYGUNU!
YOLDA ‘KÖY ÜRÜNÜ’ SOYGUNU!
'Organik' yalanı ile normalden 3 kat daha pahalı
MUHİTTİN BÖCEK TARAFINI SEÇTİ!
MUHİTTİN BÖCEK TARAFINI SEÇTİ!
Mektubunda Özel ve Kılıçdaroğlu detayları dikkat çekti
GÖSTERİŞİN DOZU KAÇTI
GÖSTERİŞİN DOZU KAÇTI
Altın takacak yer bırakmadılar
ÖĞRENCİ YURDU YERLE BİR OLDU!
ÖĞRENCİ YURDU YERLE BİR OLDU!
Felaketin bilançosu artıyor, görüntüler ise korkunç
TAZMİNATTA DENGELER DEĞİŞİYOR
TAZMİNATTA DENGELER DEĞİŞİYOR
Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir
GÖZLER MAHKEMEDE
GÖZLER MAHKEMEDE
Türkiye'nin konuştuğu davada yarın karar günü...
PETROL 120 DOLARA ÇIKABİLİR!
PETROL 120 DOLARA ÇIKABİLİR!
Goldman Sachs'tan kritik açıklama
FATURA KARTAL'A ÇIKTI
FATURA KARTAL'A ÇIKTI
Fenerbahçe'de Anderson Talisca isyanı
İLK KEZ OLUYOR
İLK KEZ OLUYOR
Dünya nüfusunda tarihi değişim
TÜRKİYE’DE BİR İLK
TÜRKİYE’DE BİR İLK
4 bin yıllık tabletler için kayadan müze
BU HAFTA 3'ER SAAT İZİNLİLER
BU HAFTA 3'ER SAAT İZİNLİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı
UYARILAR ART ARDA GELDİ
UYARILAR ART ARDA GELDİ
4 kent için sarı kod! İstanbul'da hava nasıl olacak?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kamera kayıtları incelenecek! Şanlıurfa'daki KPSS olayı nedir?
Kamera kayıtları incelenecek! Şanlıurfa'daki KPSS olayı nedir?
Kaydet
Uçağı birbirine katınca koltuğa bağlanmıştı: 67 yaşındaki yolcu bakın kim çıktı
Uçağı birbirine katınca koltuğa bağlanmıştı: 67 yaşındaki yolcu bakın kim çıktı
Kaydet
İşkur Gençlik Programı başvuru ne zaman? Başvurularda son durum
İşkur Gençlik Programı başvuru ne zaman?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.