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İşkur Gençlik Programı başvuru ne zaman? Başvurularda son durum

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İşkur Gençlik Programı başvuru ne zaman? Başvurularda son durum
Fotoğraf Başlığı İşkur Gençlik Programı başvuru ne zaman? Başvurularda son durum

Üniversitelerin yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuru tarihleri yeniden gündeme geldi. İşkur Gençlik Programı'ndan devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir Peki, tarih belli oldu mu? İşkur Gençlik Programı başvuruları ne zaman?

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Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla hayata geçirilen İşkur Gençlik Programı'nın yeni dönem başvuru süreci merak konusu oldu.

GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik Programı başvurularında tüm üniversiteleri kapsayan tek bir başvuru takvimi ilan edilmiyor. İŞKUR Gençlik Programı (İUP) başvuruları, 2025-2026 dönemi için üniversitelerin takvimine göre Ekim, Kasım veya Şubat gibi farklı tarihlerde İŞKUR e-Şube veya resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu yıl da benzer şekilde İUP başvuru takviminin üniversiteler tarafından duyurulması, ekim ayı itibariyle sürecin başlaması bekleniyor.

Öğrencilerin İŞKUR duyurularının yanı sıra öğrenim gördükleri üniversitelerin resmi internet sitelerinde yayımlanan ilanları takip etmesi gerekiyor.

İşkur Gençlik Programı başvuru ne zaman? Başvurularda son durum
Başlık Resmiİşkur Gençlik Programı başvuru ne zaman? Başvurularda son durum

GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olmak,(Açıköğretim veya uzaktan öğretim öğrencileri, kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olan öğrenciler başvuramaz.)

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde 5510 sayılı Kanunun 4’üncü ve 5’inci maddeleri kapsamında sigortalı olarak çalışmamış olmakveya sigortalı sayılmamak,

Hane gelir şartını sağlamak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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