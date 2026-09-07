Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için "Okula Uyum Haftası" programı bugün başladı. Bu kapsamda kamuda çalışan veliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla bu hafta günlük 3 saat idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokula ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik Uyum Haftası bu sabah itibarıyla başladı.

Uyum Haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri içinse 3 gün olarak uygulanacak. 14 Eylül'de ise tüm kademeler eğitm-öğretim yılına başlayacak.

3 SAATİ AŞAMAYACAKLAR

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda; kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı! Bu hafta 3'er saat izinli sayılacaklar

‘AİLEMLE OKUL YOLU PROGRAMI’ YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Uyum eğitimleriyle başlayacak aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları ‘Ailemle Okul Yolu Programı’ adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı! Bu hafta 3'er saat izinli sayılacaklar

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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