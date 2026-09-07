Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm hasadı sırasında elini makineye kaptırarak yaralandı. Ameliyata alınan Başkan Cıllı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadı sırasında elini makineye kaptırdı. Makinenin kapatılmasının ardından acı içinde ambulansa alınan Başkan Cıllı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürüldü. Burada ameliyata alınan Başkan Cıllı’nın tendonlarında zedelenme olduğu tespit edildi. Başkan Cıllı’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı

SARUHANLI BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Saruhanlı Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye Başkanımız Ekrem Cıllı, akşam saatlerinde kendisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada sol elinden yaralanmıştır. Olayın ardından vakit kaybetmeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilen Başkanımızın yapılan ilk tetkiklerinde hayati tehlikesinin ve herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı belirlenmiştir. Başkanımız, sol elinde meydana gelen yaralanma nedeniyle ameliyata alınmıştır. Genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci hekimlerimizin gözetiminde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Başkanımıza acil şifalar diliyoruz."

Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı

EKREM CILLI KİMDİR?

Manisa’da 13 Ağustos 1975 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yılmaz İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Cıllı, küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye ve çevresine faydalı olmaya hevesli bir birey olarak yetişti. Eğitim hayatının ardından sanayi sektörüne adım atan Cıllı, burada edindiği deneyimlerle hem iş hayatında başarılı oldu hem de toplumun çeşitli kesimlerine hizmet etme arzusu kazandı.

Sanayi esnafı olarak çalışırken, Ekrem Cıllı'nın siyasete olan ilgisi giderek arttı. 2002 yılında AK Parti Saruhanlı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete adım attı ve 2014 yılına kadar bu görevi başarıyla sürdürdü. Bu dönemde, Saruhanlı'daki çeşitli projelerde aktif rol alarak partisinin bölgedeki güçlenmesine katkı sağladı. 2014 yılında Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Cıllı, beş yıl boyunca belediye meclisinde aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçenin kalkınmasına önemli katkılarda bulundu.

Ekrem Cıllı'nın siyasi kariyerindeki bir diğer önemli adım ise 2022 yılında AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı olarak atanmasıyla gerçekleşti. 2024 yılına kadar bu görevi yürüten Başkan Cıllı, parti çalışmalarını organize etti, yerel seçimlerde önemli başarılar elde edilmesini sağladı ve ilçenin kalkınması için çeşitli projelere öncülük etti. Ayrıca, Aralık 2014 -2020 dönemlerinde AK Parti Manisa İl Başkanlığı İl Kongre Delegeliği, 2017 ve 2020 dönemlerinde ise AK Parti İlçe Başkanlığı İlçe Kongre Delegeliği görevlerinde bulundu.

Ekrem Cıllı'nın toplumsal çalışmaları siyasi görevleriyle sınırlı kalmadı. Saruhanlı Ziraat Odası'na çiftçi olarak kayıtlı olan Cıllı, tarım sektörüyle ilgili bilgi ve deneyimlerini bu alanda da paylaşarak çiftçilerin gelişimine katkıda bulundu. Ayrıca, İlçedeki Yılmazspor Kulübü'nde 2016 – 2017 yıllarında başkanlık yaparak gençlerin sporla buluşmasını sağladı ve kulübün başarısına önemli katkılarda bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, eşi Filiz Cıllı ile birlikte güçlü aile bağlarına sahip. Siyasetteki tecrübesi ve yerel yönetimlerdeki çalışmalarıyla Saruhanlı halkına hizmet etmeye devam eden Cıllı, sanayi esnafı geçmişi ve çiftçilik deneyimi ile yerel ekonomiye katkı sağlarken, spor ve diğer sosyal faaliyetlerde de aktif rol alıyor.

31 Mart 2024 tarihinde itibaren Belediye başkanlığı görevinde, Saruhanlı'nın kalkınması ve halkın refahı için kararlılıkla çalışan Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak ve daha yaşanabilir bir Saruhanlı inşa etmek amacıyla projeler üretmeye devam ediyor.

Ekrem Cıllı, toplumun sevgisini ve saygısını kazanmış bir Başkan olarak, halkın beklentilerini karşılamak ve Saruhanlı'yı daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürmektedir.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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