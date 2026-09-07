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3. Sayfa

Alevlere teslim olan iş yerini gözyaşlarıyla izledi

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Alevlere teslim olan iş yerini gözyaşlarıyla izledi

Eskişehir'de Baksan Sanayi Sitesi'ndeki yapı malzemeleri dükkanında çıkan ve bitişikteki iş yerlerine sıçrama riski bulunan yangını çevredeki vatandaşlar ve işletme sahipleri gözyaşlarıyla izledi.

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 128/8 numarada yer alan yapı malzemeleri işletmesinde başlayan yangına itfaiye, polis, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve TOMA araçlarıyla müdahale edildi.

Alevlere teslim olan iş yerini gözyaşlarıyla izledi
Başlık ResmiAlevlere teslim olan iş yerini gözyaşlarıyla izledi

Olay yerinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Yoğun duman ve alevlerin gökyüzünü kapladığı sanayi sitesinde, yangının sıçrama tehlikesi nedeniyle esnaf ve mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

Alevlere teslim olan iş yerini gözyaşlarıyla izledi
Başlık ResmiAlevlere teslim olan iş yerini gözyaşlarıyla izledi

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İçerideki yanıcı ve kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında, dükkanların küle dönmesini çaresiz gözlerle takip eden bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışılan şahsın üzüntüsü yürekleri dağladı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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