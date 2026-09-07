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Terörsüz Türkiye, Kabine'de! Süreçte gelinen yeni aşama masaya yatırılacak

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Terörsüz Türkiye, Kabine'de! Süreçte gelinen yeni aşama masaya yatırılacak

Kabine bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Zirvenin ana gündeminde Terörsüz Türkiye süreci ve terör örgütlerinin silah bırakma süreci yer alacak.

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Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda en önemli gündem maddelerinden biri Terörsüz Türkiye süreci olacak.

ATILABİLECEK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Sürecin geldiği aşama, terör örgütlerinin silah bırakma süreci ve güvenlik bürokrasisinin sahadaki değerlendirmeleri ele alınacak. Sürecin bundan sonraki aşamasında atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

BÖLGESEL KONULAR DA MASADA

Bölgesel gelişmeler kapsamında Suriye ve Irak da masada olacak. Şam ve Bağdat/Erbil yönetimiyle ilişkiler, Suriye’nin yeniden imarı, sınır güvenliği ve terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetleri değerlendirilecek. Ayrıca İran- ABD/İsrail savaşı, artan enerji maliyetleri, ABD ile ilişkiler, savunma sanayisi, bölgesel güvenlik de görüşülecek.

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