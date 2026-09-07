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Kültür - Sanat

Haftanın kitapları | Özgürlük: Anılar 1954-2021

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Haftanın kitapları | Özgürlük: Anılar 1954-2021

Haftanın kitaplarında bu hafta “Özgürlük: Anılar 1954-2021” ve "Veda Mevsimi" okurlarını bekliyor.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Almanya'nın ilk kadın şansölyesi olan Angela Merkel, hayatını yazdı. Merkel’in Beate Baumann ile birlikte kaleme aldığı “Özgürlük: Anılar 1954-2021” adlı kitap, Kadim Yayınları etiketiyle Türk okuyucusuyla buluştu. 16 sene boyunca dünya siyasetinin mühim gelişmelerinin merkezinde yer alan Merkel, hayatının detaylarını ve siyasi kariyerinden yaşadıklarını dengeli bir şekilde anlatıyor. Eserde Avro krizinden göç tartışmalarına, NATO’dan Ukrayna ve Rusya ile münasebetlere kadar farklı mevzulara yer veriliyor. Elbette Merkel, birçok şeyi filtrelese de kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasi trafiğini bir nebze anlamamızı sağlıyor.

Haftanın kitapları | Özgürlük: Anılar 1954-2021
Başlık ResmiHaftanın kitapları | Özgürlük: Anılar 1954-2021

Merkel, dünya liderleriyle yaptığı görüşmeleri de anlatıyor. Eski şansölye, hatıratında 2006'daki G8 Zirvesinde eski ABD Başkanı Bush'un omzuna dokunup korkması hadisesine, 2015'te Putin’in enteresan bir sebeple kendisini bekletmesine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gayri resmî davranışlarına yer veriyor. 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan mülteci anlaşması görüşmesinin detaylarını da anlatan Merkel, eleştirilere karşı çıkıp Türkiye ile birlikte hareket etmekle doğru bir iş yaptığını ifade ediyor. Angela Merkel, bunlara rağmen 700'ün küsur sayfalık hatıralarında Batı'da beklenen tarzda büyük ifşalara ve hesaplaşmalara girişmiyor.

Haftanın kitapları | Özgürlük: Anılar 1954-2021
Başlık ResmiHaftanın kitapları | Özgürlük: Anılar 1954-2021

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN ACI DOLU HİCRETİ

İkinci Dünya Savaşı sonrasında komünist rejim kuran Bulgaristan idaresi, Müslüman Türk azınlığa karşı baskı ve asimilasyon politikaları uygulamıştı. Bulgaristan hükûmeti, 10 Ağustos 1950 tarihinde verdiği bir notayla 250 bin Türk'ün üç ay içinde Türkiye tarafından kabul edilmesini isteyerek süreci, mecburi bir göçe dönüştürmüştü. Yanlarında değerli eşya almaları yasaklanan insanlar, yaz sıcağına rağmen kıymetli kürklerini giymişlerdi... Yazar Mehmet Ali Aracı'nın Mona Kitap tarafından yayımlanan "Veda Mevsimi" adlı romanı, işte yaşanan bu acı hadiseyi merkezine alıyor. Eserde bir gecede yaşadığı toprakları terk edip bavullarında yalnızca eşyalarını değil, mazinin ağır yükünü, yoksulluğu ve hasreti de taşıyan göçmenlerin hikâyesi işleniyor. Mustafa Bey gibiler ise gittikleri yere yalnızca valizleriyle birlikte hırslarını da taşıyor. Her devrin kazananı olmayı başaran Mustafa, servetini büyüterek, ardında kırılmış hayatlar bırakıyor. Yıllar geçiyor; sömürülen insanlar, susturulan vicdanlar ve unutulduğu sanılan hikâyeler geçmişin karanlığında kaybolmuş gibi görünüyor. Ancak bir gün, unuttuğunu sandığı herkes yeniden karşısına çıkıyor... "Veda Mevsimi" nesiller boyunca taşınan sırlar, dostluklar, ihanetler ve yüzleşmeler üzerine dikkat çeken bir roman...

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