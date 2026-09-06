Ebrar Karakurt neden Milli takımda yok, niye oynamıyor? Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde!

Filenin Sultanları 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselirken gözler Ebrar Karakurt'u arıyor. Voleybolseverler Ebrar Karakurt neden Milli takımda yok, niye oynamıyor sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, deneyimli oyuncunun turnuva kadrosunda yer almamasının nedenini daha önce yaptığı resmi bilgilendirmeyle açıkladı. Peki, Ebrar Karakurt neden Milli takımda yok, niye oynamıyor? İşte Türkiye Voleybol Federyonu'nun açıklaması...

EBRAR KARAKURT NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

Ebrar Karakurt A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almadı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılan açıklamada, milli oyuncunun A Milli Takım kampının başlangıcında yaşadığı ağrılar nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

Ebrar Karakurt neden Milli takımda yok, niye oynamıyor? Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonasında finalde!

Yapılan tetkiklerde Ebrar Karakurt'ta kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde dinlenme, fizyoterapi ve kontrollü saha çalışmaları uygulandı. Kontrollerde olumlu gelişme görülmesine rağmen, oyuncunun tamamen hazır hale gelmediği için Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almadı.

Ebrar Karakurt neden Milli takımda yok, niye oynamıyor? Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonasında finalde!

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finali 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Türkiye ile İtalya arasındaki şampiyonluk karşılaşması İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Final mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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