Dünya Kupası'nda Türkiye'ye gol atmıştı: Irankunda'dan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi açıklaması

Sporting’in Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory Irankunda, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi iddialı konuştu. Nacional galibiyetinin takıma özgüven kazandırdığını belirten Irankunda, “Biz de büyük bir takımız ve Galatasaray’a karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak Sporting Lizbon’da, Dünya Kupası’nda Türkiye’ye gol atan Avustralyalı kanat oyuncusu Nestory Irankunda, mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Portekiz ekibinin Nacional karşısında aldığı galibiyetin Galatasaray maçı öncesinde kendilerine önemli bir moral ve özgüven kazandırdığını belirten Irankunda, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi.

Nestory Irankunda

“SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Nacional galibiyetinin takım üzerindeki olumlu etkisine dikkat çeken Irankunda, şu ifadeleri kullandı:

“Elbette bu galibiyet bize ekstra güven verdi. Maçın ardından yapılan kutlamalardan da bunu görebilirdiniz. Herkes çok mutlu ve çok heyecanlıydı. Çarşamba günü büyük bir takıma karşı oynayacağım için ben de çok heyecanlıyım. Ancak biz de büyük bir takımız ve Galatasaray’a karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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