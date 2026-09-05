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Sağlık

Merdiven çıkmak kalp krizinden ölümü engelliyor: Risk yüzde 39 azalıyor

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Merdiven çıkmak kalp krizinden ölümü engelliyor: Risk yüzde 39 azalıyor

Merdiven çıkmanın kalp sağlığı üzerindeki etkisini inceleyen geniş kapsamlı araştırma, düzenli olarak merdiven çıkanların kalp hastalıklarından ölüm riskinin yüzde 39 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

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Yaşlandıkça merdivenli evimizden asansörlü bir apartmana ya da daha “düz ayak” bir eve taşınmayı tercih ederiz. Ancak yapılan son çalışmalar, merdivensiz yaşamanın sağlığınız için kötü haber olabileceğini gösteriyor.

Doğu Anglia Üniversitesi tarafından yapılan büyük bir yeni çalışma, düzenli olarak merdiven çıkmanın kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

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35 ila 84 yaşlarında 450 bin kişiyi kapsayan beş araştırmanın sonuçlarının incelendiği çalışmada, düzenli olarak merdiven çıkan kişilerin, merdiven çıkmayanlara kıyasla kalp rahatsızlıklarından ölme ihtimalinin yüzde 39, herhangi bir sebepten ölme ihtimalinin ise yüzde 24 daha düşük olduğu bulundu.

Dahası, merdiven tırmanma egzersizi yapanların, 14 yıllık takip süresi boyunca kalp krizi, inme ve kalp yetmezliği gibi ciddi kardiyovasküler rahatsızlıklar geçirme olasılıkları daha düşüktü. Bilim adamları bu durumu “Merdiven çıkmak vücudunuzdaki birçok kası, özellikle de bacak kaslarınızı ve aynı zamanda solunum kaslarınızı da çalıştırır. Bu sebeple zamanla genel kardiyovasküler sağlığınız iyileşir” sözleriyle yorumladı.

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