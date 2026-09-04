İntihar mı, cinayet mi? Milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Meksika'nın Veracruz eyaletinde federal milletvekili Zenyazen Escobar, yol kenarında park halindeki aracının içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde federal milletvekili Zenyazen Escobar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yerel makamlarca yapılan açıklamada, Escobar'ın otoyol üzerinde duran bir araç içerisinde silahla vurulmuş vaziyette bulunduğu bildirildi.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Veracruz Eyalet Hükümeti Genel Sekreteri Ricardo Ahued, siyasetçinin aracının içinde ölü bulunduğunu ve yanında bir ateşli silah yer aldığını doğruladı. Olayın bir cinayet mi yoksa intihar mı olduğuna ilişkin olası senaryolar hakkında detay vermekten kaçınan Ahued, "Ölüm ateşli silahla gerçekleşti; şu aşamada kesin bir hipotez öne sürmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

AFP'nin haberine göre; olayla ilgili olarak eyalet savcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Yetkililer, ilk bulgular doğrultusunda araca yönelik dışarıdan bir saldırı ihtimalini ise zayıf gördüklerini belirtti. Ahued, "Aracın yol kenarında durması ve üzerinde herhangi bir çatışma ya da yoğun saldırı izi bulunmaması nedeniyle bunun bir dış saldırı olmadığını değerlendiriyoruz" dedi.

Yerel basına yansıyan görüntülerde ve yapılan açıklamalarda, Escobar'ın sürücü koltuğunda oturduğu ve silahın bacaklarının arasında bulunduğu bilgisine yer verildi.

2024'TE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Siyasete girmeden önce öğretmenlik ve sendika liderliği yapan Escobar, Eylül 2024'te Temsilciler Meclisi'ndeki görevine başlamıştı. Olayın meydana geldiği Veracruz eyaleti, uyuşturucu kartelleri ve organize suç çetelerinin varlığı nedeniyle ülkenin şiddet oranı en yüksek bölgelerinden biri olarak biliniyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası