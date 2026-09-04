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Spor

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku: Oyuna devam edemedi

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Galatasaray'da Victor Osimhen şoku: Oyuna devam edemedi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sakatlık sonrası doğrudan yedek kulübesine yönelen Osimhen'in yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. 27 yaşındaki golcü, yayıncı kuruluş muhabirinin sorduğu "Sakatlığın ciddi mi? sorusuna, "Bilmiyorum." cevabını verdi.

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Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen, sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

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MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan ve müsabakanın 16. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Osimhen, sakatlandı ve maça devam edemedi.

Sakatlık sonrası doğrudan yedek kulübesine yönelen Victor Osimhen'in yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

OSIMHEN'DEN SAKATLIK SORUSUNA CEVAP

Nijeryalı futbolcu, yayıncı kuruluş muhabirinin sorduğu "Sakatlığın ciddi mi? sorusuna, "Bilmiyorum." cevabını verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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