Faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmak isteyenler için tasarruf şirketlerinin sunduğu 500 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar ‘çekilişli’ finansman modellerini inceledik. Aylık taksitler 16 bin 667 TL’den başlarken, teslimatlar 6 ila 14 ay arasında gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...

Ev ve araç sahibi olmak isteyenler, yüksek kredi maliyetleri nedeniyle alternatif finansman modellerine yöneliyor. Faiz ödemeden konut veya araç sahibi olmayı hedefleyen vatandaşların tercihi tasarruf finansman şirketleri oluyor.

FAİZ YOK, ORGANİZASYON BEDELİ VAR!

Tasarruf finansman şirketleri herhangi bir faiz uygulamıyor. Bunun karşılığında müşterilerden bir seferlik organizasyon bedeli tahsil ediliyor. Söz konusu bedel şirket ve kampanyaya göre değişirken, piyasada genellikle finansman tutarının yüzde 7 ila 8,5'i seviyesinde uygulanıyor.

Taksitler 16.667 liradan başlıyor! 500 bin TL'den 5 milyon TL'ye faizsiz finansman

TESLİMAT İÇİN 'YÜZDE 45 ÖDEME' ŞARTI

Şirketler, müşterilerine "hemen teslim" ve "çekilişli" olmak üzere farklı finansman modelleri sunuyor. Teslimat şartları ise tercih edilen model, finansman tutarı ve kampanya koşullarına göre değişiklik gösteriyor. BDDK'nın son düzenlemesine göre, teslimat için finansmanın yüzde 45'inin ödenmesi şartı bulunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Ev alacakların finansman tercihi değişiyor! Faizsiz modele büyük ilgi

500 BİN TL'DEN 5 MİLYON TL'YE KADAR...

Tasarruf finansman şirketleri tarafından sunulan 500 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar çekilişli finansman modellerini inceledik. Peki, söz konusu finansmanlarda aylık taksitler ne kadar? Teslimatlar ne zaman gerçekleştiriliyor?

Kampanyanın finansman ve taksit seçenekleri şöyle:

Finansman Tutarı Aylık Taksit Teslimat 500 bin TL 16.667 TL 6-14 ay 1 milyon TL 33.333 TL 6-14 ay 2 milyon TL 66.667 TL 6-14 ay 3 milyon TL 100.000 TL 6-14 ay 4 milyon TL 133.333 TL 6-14 ay 5 milyon TL 166.667 TL 6-14 ay

TAKSİTLER 16.667 TL'DEN BAŞLIYOR

Kampanyada 500 bin TL finansman için aylık taksit 16 bin 667 TL'den, 5 milyon TL finansman için ise 166 bin 667 TL'den başlıyor. Teslimatın ise çekiliş sonucuna ve kampanya koşullarına bağlı olarak 6 ila 14 ay arasında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Not: Tasarruf finansman şirketlerinde organizasyon bedeli, teslimat tarihi ve ödeme koşulları şirket ve kampanyaya göre değişiklik gösterebilir. Bu haberde yer alan veriler, sektörde faaliyet gösteren bir şirketin kampanya koşulları esas alınarak hazırlanmıştır.