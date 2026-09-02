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TASARRUF ORTAĞIM

20 ay vade ile faizsiz 1,5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarları

20 ay vade ile faizsiz 1,5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarları
Fotoğraf Başlığı 20 ay vade ile faizsiz 1,5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarları

Faizsiz finansmanla araç sahibi olmak isteyenler için 1,5 milyon TL’lik örnek ödeme planını inceledik. Sıfır peşinat ve 20 ay vade ile sunulan finansman modelinde yüzde 8,5 organizasyon ücreti bulunuyor. Peki aylık taksitler ne kadar? Teslimat süresi ne zaman? İşte detaylar...

Banka kredilerindeki maliyetlerin tüketicileri zorlaması, faizsiz tasarruf finansman sistemlerine olan ilgiyi artırıyor. Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yüksek peşinat ve kredi maliyetleriyle karşılaşmadan araç sahibi olabilmek için tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu kampanyalara yöneliyor. Sektörde farklı bütçelere hitap eden yeni ödeme planları devreye alınıyor. Bu kapsamda 20 ay vade ile sunulan faizsiz 1,5 milyon TL'lik finansman modelini inceledik. Peki aylık taksit tutarları ne kadar? Teslimat süresi ne zaman? İşte detaylar...

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ORGANİZASYON ÜCRETİ NE KADAR?

20 ay vade ile sunulan 1,5 milyon TL'lik finansman modelinde herhangi bir peşinat ödenmiyor. Finansmanın organizasyon ücreti ise yüzde 8,5 oranında. Buna göre bir seferlik 127.500 TL'lik organizasyon ücreti ödeniyor.

20 ay vade ile faizsiz 1,5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarları
Başlık Resmi20 ay vade ile faizsiz 1,5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarları

TESLİMAT NE ZAMAN?

Modelde teslimat süresi ise 9. ay olarak belirtilmiş. Yasal olarak teslimat için finansmanın yüzde 45'inin ödenmesi gerekiyor. Modelde 9 aylık taksitlerin toplamı 675 bin TL'ye yani finansmanın yüzde 45'ine denk geliyor.

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TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARI

20 aylık ödeme planının tamamlanmasıyla birlikte organizasyon bedeli dahil toplam ödeme tutarı 1 milyon 627 bin 500 TL'ye ulaşıyor.

1,5 milyon TL'lik faizsiz finansman modelinin ödeme planı şöyle:

TaksitAylık Ödeme (TL)
1. taksit52.500 TL
2. taksit52.500 TL
3. taksit52.500 TL
4. taksit52.500 TL
5. taksit82.500 TL
6. taksit82.500 TL
7. taksit82.500 TL
8. taksit108.750 TL
9. taksit108.750 TL - TESLİMAT!
10. taksit60.000 TL
11. taksit60.000 TL
12. taksit82.500 TL
13. taksit82.500 TL
14. taksit82.500 TL
15. taksit82.500 TL
16. taksit82.500 TL
17. taksit82.500 TL
18. taksit70.050 TL
19. taksit70.050 TL
20. taksit69.900 TL

Not: Organizasyon ücreti, teslim modeli ve ödeme planları tasarruf finansman şirketlerine göre farklılık gösterebilir. Bu haberde yer alan veriler, 20 ay vadeli 1,5 milyon TL finansman için hazırlanmış örnek bir ödeme planına dayanmaktadır.

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