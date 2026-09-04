UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza: Toplam 5 maç men

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon rövanşının ardından Fenerbahçeli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a men cezası verdi. Ertelemeli 1 maç men cezası alan İngiliz futbolcu, sarı lacivertlilerin Roma ile yapacağı ilk hafta karşılaşmasında sahada olacak. 4 maçlık ağır bir yaptırıma uğrayan Guendouzi ise Roma ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek. Fenerbahçe, iki oyuncuya verilen cezaların hukuk birimi tarafından değerlendirildiğini ve Tahkim Kurulu'na itiraz edileceğini açıkladı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'undaki Olympique Lyon - Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı.

GREENWOOD'A ERTELEMELİ 1 MAÇ MEN

Sarı lacivertlilerin İngiliz yıldızı Mason Greenwood'a 30 bin avro para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza verildi. Greenwood, Devler Ligi'nin ilk haftasındaki Roma maçında sahada olacak.

GUENDOUZİ’YE 4 MAÇ MEN

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi’ye 50 bin avro para cezası ve 4 maç cezası verdi. Guendouzi, bu 4 maçın 2’sini bu sezon çekecek, 2'si ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. 27 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Aston Villa ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Matteo Guendouzi

İTİRAZ EDİLECEK

Sarı lacivertli kulüpten cezalara ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, UEFA tarafından verilen kararları ve kararların gerekçelerini hukuk birimlerimiz aracılığıyla değerlendirmekte olup, verilen cezalara karşı UEFA Tahkim Kuruluna gerekli başvuru ve itiraz süreçlerini yürütecektir." denildi.

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'nin Lyon'u elediği maçın ardından olay çıktı.

GERGİNLİK SAHADA BAŞLADI

Mücadelenin son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları sahada gerginlik yaşadı. Lyon teknik heyet ve futbolcuları, kutlama yapan Matteo Guendouzi ve Archie Brown'a müdahale etti. Müdahale sonrasında iki takım oyuncuları arasında sahada gerginlik çıktı.

Lyon - Fenerbahçe maçında yaşanan gerginlik anı

GUENDOUZI'YE SALDIRI

Saha ortasında yaşanan tartışmanın ardından tünel girişinde kavga çıktı. Sevinerek tünele doğru giden Guendouzi'nin önünü kesen Lyon taraftarı bir anda sarı lacivertli oyuncuya saldırdı. Fransız oyuncunun yanında bulunanlar taraftara müdahale ederken tünelin önü bir anda karıştı. Her iki takım oyuncularının da dahil olduğu kavga güçlükle yatıştırıldı.

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