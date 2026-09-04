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Ekonomi

İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi başlıyor: Teslim tarihi belli oldu

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İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi başlıyor: Teslim tarihi belli oldu
Fotoğraf Başlığı TOKİ-KONUT

Bakan Kurum, İstanbul’da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde ilk teslimlerin eylül ayında başlayacağını açıkladı. Kurum, projeden yararlanma şartlarının ise Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını belirtti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 sürecinde İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, ‘500 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların tamamlanmaya başlandığını belirterek ilk konutların teslimlerini yapmaya başlayacaklarını duyurdu.

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"DETAYLARI CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

Kurum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini sayın Cumhurbaşkanımız tüm milletimize ilan etti. Bu kapsamda 500 bin konutu 81 ilimizde yapıyoruz. Buna ilave olarak da İstanbul’umuzda 15 bin kiralık konut uygulamasını ilk kez hayata geçiriyoruz. İstanbul’da kira fiyatlarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin neticelendireceğimiz şartları Kabine’de sunacağız ve Kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili açıklamalar yapacaktır."

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"İLK KONUTLARIN TESLİMİ EYLÜL AYI İÇİNDE"

Kiralık konutların bir kısmının tamamlandığına dikkat çeken Bakan Kurum, "Eylül ayı içinde ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir. Bu önemli. İstanbul’da hem kentsel dönüşümü de deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu ve daha da güçlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Editör : GÜNCE NUR İNCE | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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