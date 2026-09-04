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Spor

Fenerbahçe'den bir Sambacı geçti: Gol olup yağdı, tek konuda çok eleştirildi

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Fenerbahçe'den bir Sambacı geçti: Gol olup yağdı, tek konuda çok eleştirildi

Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 maçta 44 gol attı. Ligde 14 farklı takımın filelerini havalandıran, 3 defa hat trick yapan Brezilyalı futbolcu, açırdığı penaltılarla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

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Fenerbahçe’de Anderson Talisca ile yollar ayrıldı. 2024-2025 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilere transfer olan Brezilyalı futbolcu; Süper Lig'de 47, UEFA Avrupa Ligi'nde 12, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9, Türkiye Kupası'nda 6 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 75 resmi müsabakada forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Sambacı, Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezonu 27 golle tamamladı. Süper Lig’de 19 gol atan yıldız oyuncu, Avrupa Ligi’nde 4, Türkiye Kupası’nda 3 ve Devler Ligi elemelerinde 1 defa fileleri havalandırdı.

Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Başlık ResmiAnderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

ÜÇ DEFA HAT-TRICK YAPTI

Talisca, Fenerbahçe kariyerinde 2’si Süper Lig, 1’i Avrupa Ligi olmak üzere 3 defa hat-trick yapma başarısı gösterdi. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk hat-trick’ini 6 Nisan 2025 tarihinde Trabzonspor’a karşı gerçekleştirdi. Brezilyalı futbolcu daha sonra 2 Mayıs 2026 tarihinde de Başakşehir karşısında aynı katkıyı sağladı. Talisca, son hat-trickini ise 11 Aralık 2025 tarihinde Avrupa Ligi müsabakasında Norveç temsilcisi Brann karşısında sergiledi.

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LİGDE 14 FARKLI TAKIMA GOL ATTI

32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 14 farklı takım karşısında ağları havalandırdı. Talisca bu golleri Corendon Alanyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir takımlarına attı.

EN SEVDİĞİ TAKIM TRABZONSPOR OLDU

Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor’a karşı 4 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerdeki kariyerinde en çok golü attığı takım da bordo-mavililer oldu. 32 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Başakşehir filelerine de 3’er gol gönderdi.

32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Başlık Resmi32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ÜÇ PENALTI KAÇIRDI, 7 PUAN GİTTİ

Anderson Talisca’nın Fenerbahçe kariyerinde en eleştirildiği konu kaçırdığı penaltılar oldu. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de kullandığı 7 penaltının 3’ünü kaçırdı.

Talisca, 16 Ağustos 2025'te deplasmanda Göztepe ile 0-0 devam eden maçın 90+4'üncü dakikasında kullandığı penaltıdan yararlanamadı ve maç 0-0 tamamlandı. 17 Eylül 2025'te Kadıköy’deki Alanyaspor karşılaşmasında skor 1-0’ken beyaz noktaya geldi, takımını 2-0 öne geçirme şansını değerlendiremedi ve müsabakanın 2-2 bitmesiyle tepki çekti. Brezilyalı futbolcu, son olarak bitime 3 hafta kala Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları maçın 13'üncü dakikasında penaltı kaçırarak takımını 1-0 öne geçirme şansını kullanamadı. Sarı-kımrızılılar, söz konusu derbiyi 3-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, Talisca’nın penaltı kaçırdığı maçlarda 7 puan kaybetti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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