100 yıllık kural resmen delindi! Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolar saatler içinde tükendi

100 YIL SONRA BİR İLK

Trump'ın portresinin madeni paraya basılması ABD tarihinde dikkat çeken bir ilke imza attı. Trump, 1926'da dönemin Başkanı Coolidge'in 150. yıl dönümü için hazırlanan yarım dolarlık paraya basılmasının ardından, hayattayken ABD para biriminde portresi yer alan ilk başkan oldu.

ABD'deki federal düzenlemeler yaşayan bir başkanın para üzerinde yer almasını genel olarak yasaklıyor. Ancak 250. yıl dönümü için çıkarılan yasadaki tasarım hükümleri Trump portreli 1 dolarlık paranın basılmasına imkan sağladı.