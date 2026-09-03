100 yıllık kural resmen delindi! Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolar saatler içinde tükendi
ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü için hazırlanan özel madeni para ülkede gündem oldu. ABD Darphanesi, üzerinde Başkan Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık madeni paraları satışa çıkardı.
Paranın ön yüzünün merkezinde Trump'ın portresi bulunurken üst bölümünde "LIBERTY" (Özgürlük), alt bölümünde ise ABD'nin bağımsızlık yılı ile 250. yıl dönümünü temsil eden "1776-2026" tarihleri yer aldı. Trump'ın portresinin yanında "IN GOD WE TRUST" (Tanrı'ya Güveniyoruz) ifadesine yer verildi.
100 YIL SONRA BİR İLK
Trump'ın portresinin madeni paraya basılması ABD tarihinde dikkat çeken bir ilke imza attı. Trump, 1926'da dönemin Başkanı Coolidge'in 150. yıl dönümü için hazırlanan yarım dolarlık paraya basılmasının ardından, hayattayken ABD para biriminde portresi yer alan ilk başkan oldu.
ABD'deki federal düzenlemeler yaşayan bir başkanın para üzerinde yer almasını genel olarak yasaklıyor. Ancak 250. yıl dönümü için çıkarılan yasadaki tasarım hükümleri Trump portreli 1 dolarlık paranın basılmasına imkan sağladı.
SAATLER İÇİNDE TÜKENDİ
Trump portreli paralar piyasaya çıkar çıkmaz yoğun ilgi gördü. 25 adetlik rulolar 61 dolardan, 100 adetlik torbalar ise 154,50 dolardan satışa sunuldu.
ABD Darphanesinin internet sitesinde ürünler birkaç saat içerisinde "stokta yok" olarak görünmeye başladı.
Paralar dolaşıma sokulmayacak ancak yasal ödeme aracı niteliğini taşıyacak.
ALTIN RENGİNDE AMA İÇİNDE ALTIN YOK
Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise paranın görünümü oldu. Altın rengindeki 1 dolarlık madeni paraların içerisinde gerçek altın bulunmuyor.
ABD Darphanesine göre paraların yüzde 88,5'i bakırdan, kalan bölümü ise çinko, manganez ve nikelden oluşuyor.
SIRADA 250 DOLARLIK BANKNOT VAR
Trump'ın Amerikan parasındaki görünürlüğünün bununla sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor. Hazine Bakanı Bessent, mayıs ayında üzerinde Trump'ın portresinin bulunduğu 250 dolarlık yeni bir banknot çıkarılması üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.
Hazine Bakanlığı ayrıca ABD kağıt paralarının Trump'ın imzasını taşımasının planlandığını duyurmuştu. Bunun gerçekleşmesi halinde görevdeki bir ABD başkanının imzasının ülkenin kağıt parasında yer alması açısından bir başka ilk yaşanacak.