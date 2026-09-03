Başörtülü kadınları ve bebekleri hedef almıştı: Siber zorba destekçisi de tutuklandı

İstanbul'da 16 yaşındaki bir erkek başörtülü kadınları ve küçük çocukları hedef almış, "Müslümanlardan her zaman nefret etmişimdir. Kafalarını kesip 2 yaşındaki çocuklarını öldüreceğim. Pedofiliyim evet. Kedileri de öldürüyor üstlerinde deneyler yapıyorum" demişti. O cani gözaltına alınırken, ona destek olan 15 yaşındaki erkek de tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü çalışma kapsamında, daha önceden suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte, halk arasında korku ve paniğe neden olacak içeriklerin paylaşımını gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 15 yaşındaki Y.A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Y.A.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halk arasında korku ve paniğe neden olmak amacıyla tehdit" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada bir video paylaşan 16 yaşındaki M.F.Ç. Ağza alınmayacak küfürlerle 2 ay sonra bir saldırı planladığını anlatmıştı. Şahıs, "Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey anlatacağım. Müslümanları teker teker öldüreceğim. Bu saldırıyı 2 ay sonra gerçekleştireceğim. Tüm ekipmanlarım hazır. Bu konuda diyeceğim şey, Müslümanlardan her zaman nefret etmişimdir." demişti.

"KIZ ÇOCUKLARINDAN HOŞLANIYORUM"

Kedileri kestiğini, bebeklerden hoşlandığını söyleyen şahıs, "Kafalarını kesip 2 yaşındaki çocuklarını öldüreceğim. Ve pedofiliyim ben. Evet, bunu kabul ediyorum. 2 yaşındaki kız çocuklarına bakıyorum. Kediler öldürüyorum, yiyorum. Üstlerine deneyler yapıyorum. Bu konuda asla pişman değilim ve yapmaya devam edeceğim. Çünkü kimse beni durduramayacak. 2 ay sonra, büyük bir saldırı bekliyor olacak sizi. Yapacağım şey kişisel seçim. Evet, yaşamaya değmeyecek kadar kötü. Müslümanların hepsini teker teker öldüreceğim ve pişman değilim." ifadelerini kullanmıştı.

CANİYE DESTEK VEREN DE TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç içerikli sözler söyleyerek canlı yayın yapan M.F.Ç'ye destek olmak amacıyla sosyal medya platformunda, okullara, camilere ve şehit mezarlarına saldıracağına dair beyanlarda bulunan 15 yaşındaki Y.A.S. hakkında, "halk arasında korku ve paniğe neden olmak amacıyla tehdit", "müstehcenlik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Y.A.S. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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