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Sağlık

Beyin sağlığının şifresi sofrada! Alzheimer'a karşı tabağınızı değiştirin

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Beyin sağlığının şifresi sofrada! Alzheimer'a karşı tabağınızı değiştirin

Beyin sağlığını korumak için günlük hayat alışkanlıklarının önemine dikkat çeken uzmanlar, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve sosyal ilişkilerin yanı sıra kalp-damar sağlığının korunmasının da Alzheimer riskini azaltabileceğini belirtti. Uzmanlar, B12, folat ve D vitamini gibi vitaminlerin yeterli düzeyde alınmasının önemine işaret ederken, Akdeniz tipi beslenmenin beyin sağlığına katkı sağladığını vurguladı.

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Prof. Dr. M. Zülküf Önal, Alzheimer hastalığının tek bir nedene bağlı gelişmediğini belirterek, "Alzheimer riskini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da hayat tarzımızda yapacağımız doğru tercihlerle riskimizi azaltabilir ve beyin sağlığımızı daha uzun süre koruyabiliriz. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmak, yeni bir dil öğrenmek, okumak ve yeni beceriler edinerek beyni aktif tutmak önemli. Sosyal ilişkileri sürdürmek ve tansiyon, kolesterol, kan şekeri ile kilo kontrolünü sağlamak da beyin sağlığının korunmasına katkı sağlıyor. Kalp-damar sağlığı ile beyin sağlığını birbirinden ayrı düşünmemek gerekiyor. Düzenli ve kaliteli uyku, sigaradan uzak durmak ve alkolü sınırlamak beyin sağlığı için önemli. İşitme ve görme kayıpları ihmal edilmemeli; beslenmede ise sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar, balık, zeytinyağı ve kuruyemişleri içeren Akdeniz tipi beslenme tercih edilmeli" dedi.

VİTAMİN VE MİNERAL DESTEĞİ ÖNEMLİ

Beyin sağlığının korunmasında yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra gerekli durumlarda vitamin ve mineral desteğinin de önemli olabileceğini belirten Prof. Dr. M. Zülküf Önal, özellikle B12, folat, D vitamini ve B1 gibi vitaminlerin yeterli düzeyde alınmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Önal, "B12, folat ve D vitamini başta olmak üzere bazı vitamin ve minerallerin yeterli düzeyde olması beyin sağlığı açısından önem taşıyor. Eksiklik veya yetersizlik tespit edildiğinde uygun vitamin desteğiyle bu eksikliklerin giderilmesi faydalı olabilir. Omega-3 ise özellikle balık tüketiminin yetersiz olduğu durumlarda beslenme desteği olarak düşünülebilir. Vitamin ve mineral desteğinin kişinin yaşına, beslenme düzenine ve ihtiyaçlarına göre planlanması en doğru yaklaşımdır" dedi.

BEYNE YATIRIM SOFRADA BAŞLIYOR

Beyin sağlığını korumaya yönelik beslenme adımlarının yalnızca ileri yaşlarda ya da unutkanlık başladığında değil, çok daha erken dönemde atılması gerektiğine dikkati çeken Medicana International Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülşah Erhan ise şu bilgileri paylaştı:

"Alzheimer riskini tek bir besine veya takviyeye bağlamak yerine; kan şekeri kontrolünü destekleyen, damar sağlığını koruyan ve oksidatif stresin azaltılmasına katkı sağlayan Akdeniz tipi beslenme modelini hayat biçimine dönüştürmek önemlidir. Sebze, meyve, kuru baklagil, tam tahıl, zeytinyağı ve kuruyemişlerin ağırlıklı olduğu; doymuş ve trans yağlardan zengin ultra işlenmiş ürünlerin sınırlandırıldığı bu modelde somon, sardalya, uskumru ve hamsi gibi yağlı balıklar EPA ve DHA kaynağı olarak öne çıkar. B12 için balık, et, yumurta ve süt ürünlerinden; folat için koyu yeşil yapraklı sebzeler ve baklagillerden yararlanılabilir. Liften ve polifenollerden zengin besinler de bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek bütüncül yaklaşıma katkı sağlar. B12, folat ve D vitamini gibi öğeler ise eksiklik saptandığında kişiye özel değerlendirilmelidir. Çünkü takviyeler beslenmenin yerine geçmez; asıl yatırım, genç yaşlardan itibaren sofrada kurduğumuz sürdürülebilir düzendir."

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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