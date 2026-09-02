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Kültür - Sanat

'Şimdi uzaklardasın"... Üç klasik sinema eserine üç özel gece

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'Şimdi uzaklardasın
Fotoğraf Başlığı Şimdi uzaklardasın ... Üç klasik sinema eserine üç özel gece

Pera Film, “Şimdi Uzaklardasın” programıyla klasik filmleri müzikle buluşturuyor. “Ucuz Roman”, “Genç ve Heyecanlı” ve “Büyük Lebowski” gösterimlerinin ardından Pera Café’de DJ performansları düzenlenecek.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), sinema tarihinin klasiklerinden bir seçki sunan “Şimdi Uzaklardasın” programında, sanatseverleri sinemadan müziğe uzanan özel gecelerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Ezgileriyle sinema tarihine iz bırakan “Ucuz Roman”, “Genç ve Heyecanlı” ve “Büyük Lebowski” filmlerinin gösterimlerinin ardından, gece Pera Café’de DJ setleriyle devam edecek.

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Bu yapımların müzikleri, çekildikleri ya da hikâyelerinin geçtiği devirlerden ilham alan setlerde Engin Ertan, Doğu Yücel, Nil Kural ve Murat Güneş DJ kabinine geçecek.

Program, 12 Eylül’de “Ucuz Roman” ile başlayacak. 19 Eylül’de “Genç ve Heyecanlı”, 26 Eylül’de ise “Büyük Lebowski” ile devam edecek.

“Şimdi Uzaklardasın” programı esnasında Pera Müzesi sergileri de ücretsiz ziyarete açık olacak.

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