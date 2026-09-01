Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Bişkek'te bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve enerji iş birliği ele alınırken Erdoğan, Akkuyu'nun ardından yeni nükleer santraller için de Rusya ile birlikte adım atılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bulunduğu Bişkek'teki diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde iki lider, Türkiye-Rusya ilişkileri, ekonomik iş birliği ve enerji alanındaki ortak projelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmede işaret etti! Türkiye'ye yeni nükleer santraller geliyor

PUTİN: "ORTAK PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ile ekonomik iş birliğinin yüksek seviyede devam ettiğini söyledi:

"Bir süredir birbirimizi görmedik ancak ikili ilişkilerimizi yakından takip ediyoruz, kontrol altında tutuyoruz. Türkiye, hem dış politika hem de ekonomik konularda ayrıcalıklı ortaklarımızdan biridir.

Hükümetler arası Komisyon aktif olarak çalışıyor. Sayın Erdoğan'ın, ilişkilerimizin geliştirilmesine gösterdiği ilgi sayesinde ekonomik iş birliği düzeyi yüksek kalmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmede işaret etti! Türkiye'ye yeni nükleer santraller geliyor

AKKUYU İÇİN TARİH VERDİ: "İLK ÜNİTE BU YIL DEVREYE GİRMELİ"

Büyük ortak projeler devam ediyor. Bunlardan biri herkesin bildiği gibi Akkuyu Nükleer Santrali. Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Siz de Rus şirketimize bir talimat vermiştiniz. Bu yılın sonuna kadar ilk ünitesi devreye girmelidir. Kültürel ve insani alanlarda iş birliğini geliştirme açısından önemli bir potansiyelimiz var. Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı artıyor. 2025 yılı sonunda bu sayı neredeyse 7 milyona ulaştı. Bugün iş birliğimizi ilgilendiren bu ve diğer tüm konuları görüşme fırsatımız var. Sizinle görüşmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmede işaret etti! Türkiye'ye yeni nükleer santraller geliyor

ERDOĞAN: "AKKUYU AÇILINCA YENİ SANTRALLER İÇİN DE ADIM ATACAĞIZ"

Putin'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geldiği noktaya dikkat çekerken, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından yeni santraller için de Rusya ile birlikte adım atılacağının mesajını verdi:

"Ben de değerli Başkan'la bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.

Bunun yanında Sayın Başkan'ın az önce ifade ettiği gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitsin, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Santrali'nin açılışıyla başka santrallerin adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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