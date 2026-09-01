Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı! Tuncay Sonel'den dikkat çeken açıklama

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlattıklarını belirten Sonel, "Alnım ak vicdanım rahat. Çünkü kendimden, eşimden ve oğlumdan zerre kadar şüphem yoktur." dedi.

Gülistan Doku soruşturması yıllar sonra yeniden açılırken; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu ve birçok kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

Genç kızdan yıllardır haber alınamazken, öldürüldüğü tahmin edilen Doku'nun cansız bedenine ise halen ulaşılamadı. Ancak tanık ifadeleri, baz kayıtları, telefon incelemeleri ve diğer tüm deliller; Sonel ailesini işaret etmişti.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı! Tuncay Sonelden dikkat çeken açıklama

HABERLER İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATMIŞ

Kamuoyu cinayetin aydınlatılacağı günü beklerken Tuncay Sonel'in sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlandı. Sonel, "Şahsım ve ailem ile ilgili 5 aydır yazılı ve görsel basında, internet ve sosyal medya ortamında çıkan, ülke gündeminde ailemi hedef gösteren haber, yorum ve masumiyet karinesini hiçe sayan asılsız isnatlara karşı avukatlarımız tarafından hukuki işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku soruşturmasında balık adam tutuklandı

"ALNIM AK, VİCDANIM RAHAT"

Açıklama şu şekilde devam etti: "Gülistan Doku soruşturmasının açıklığa kavuşturulması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması en büyük arzumuzdur. Çünkü kendimden, eşimden ve oğlumdan zerre kadar şüphem yoktur. Allah’ın izni ile adalet er ya da geç tecelli edecektir. Dostlarımız ve sevdiklerimiz bizden en ufak bir şüphe duymasınlar. Allah’a şükür alnımız ak, vicdanımız rahattır. Bu süreçte ailece çok yıpratıldık. Çok üzüldük. Kurgulara, iftiralara maruz kaldık.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı! Tuncay Sonelden dikkat çeken açıklama

"UCU NEREYE DOKUNURSA DOKUNSUN..."

Gülistan kızımızın ismini ilk kez kayıp haberi geldiğinde öğrendim. Öncesinde ne şahsımın ne ailemin hiçbir münasebeti olmamıştır. Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen ailesine de Devletimizin şefkatini göstermeye, iyi niyetlerimizle onların yanında olmaya ve onlara destek vermeye çalıştık. Ucu nereye dokunursa dokunsun inşallah gerçekler bir an önce ortaya çıkar da bizler de ailece haksız, asılsız isnatlarla muhatap kalmayız. Ailemizle, sevdiklerimizle en kısa sürede Allah’ın izniyle bir araya geliriz. Selam ve hürmetlerimle.

(İş bu metin müvekkilimiz Tuncay Sonel'in talimatı ile kaleme alınmış olup cevap hakkını kullanım kapsamında bilgisi ve rızası dahilinde vekâletnameli vekili olarak tarafımızca paylaşılmaktadır. Av. Kadir Cem Temtek)"

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, güvenlik korucusu Fatih Özmen ile Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E. ile iş insanı O.Y, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca'nın ardından eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası