Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda oynayacağı karşılaşmaların tarihleri netleşti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman merak edilirken sarı-kırmızılı temsilcimizin lig aşamasındaki ilk rakibi Portekiz'in Sporting ekibi olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki maç programları belli olurken, futbolseverlerin gözü özellikle Galatasaray'ın ilk karşılaşmasına çevrildi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçını 9 Eylül Çarşamba günü oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Sporting'in konuğu olacak.

Galatasaray sezonun ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine deplasmanda başlayacak. Takımların lig aşamasında toplam 8 karşılaşma oynayacağı yeni formatta Galatasaray güçlü rakipleriyle mücadele verecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Sporting-Galatasaray karşılaşmasına geri sayım başladı!

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

9 Eylül Çarşamba: Sporting-Galatasaray

13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona

21 Ekim Çarşamba: Lille-Galatasaray

3 Kasım Salı: Galatasaray-Stuttgart

24 Kasım Salı: Galatasaray-Aston Villa

8 Aralık Salı: AEK-Galatasaray

19 Ocak Salı: Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak Çarşamba: PSG-Galatasaray

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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