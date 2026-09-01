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Dünya

Yunan Bakan Meclis kürsüsünde itiraf etti! "Kızmayın, Aşil Kalkanı bizi Türk tehdidine karşı koruyor"

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Yunan Bakan Meclis kürsüsünde itiraf etti!
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Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, İsrail ile kurulan stratejik ittifakın ülkesini "Türk tehdidine" karşı koruduğunu savundu. Georgiadis, anlaşmaya karşı çıkanlara ise "Bu stratejik ittifakı sürdüreceğiz" diye seslendi.

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Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı milyarlarca avroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasının ardından Atina'dan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Yunan parlamentosunda yaptığı konuşmada İsrail ile imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşmasını savunurken Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulundu.

Yunan Bakan Meclis kürsüsünde itiraf etti! Kızmayın, Aşil Kalkanı bizi Türk tehdidine karşı koruyor
Başlık ResmiYunan Bakan Meclis kürsüsünde itiraf etti! Kızmayın, Aşil Kalkanı bizi Türk tehdidine karşı koruyor

Tel Aviv'de imzalanan ve yaklaşık 3,5 milyar avroya mal olacak hava savunma sistemini öven Georgiadis, bu ittifakın Yunanistan'ı "Türk tehdidine karşı koruduğunu" iddia etti.

Yunan Bakan Meclis kürsüsünde itiraf etti! Kızmayın, Aşil Kalkanı bizi Türk tehdidine karşı koruyor
Başlık ResmiYunan Bakan Meclis kürsüsünde itiraf etti! Kızmayın, Aşil Kalkanı bizi Türk tehdidine karşı koruyor

Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada İsrail ile kurulan stratejik ittifakı öven Georgiadis, "İsrail ile olan ittifakı önemli buluyorum çünkü bu ittifak, her türlü Türk tehdidine veya başka herhangi bir tehdide karşı Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor" dedi. Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın imzaladığı anlaşmaya tam destek verdiğini belirten Georgiadis, "İsrail ile bu stratejik ittifakın kurulması, aklı başında her Yunanlı tarafından desteklenmelidir" ifadelerini kullandı.

Yunan Bakan Meclis kürsüsünde itiraf etti! "Kızmayın, Aşil Kalkanı bizi Türk tehdidine karşı koruyor"
Başlık ResmiYunan Bakan Meclis kürsüsünde itiraf etti! "Kızmayın, Aşil Kalkanı bizi Türk tehdidine karşı koruyor"

"BİZ FİLİSTİN HALKINA DEĞİL, YUNAN HALKINA HİZMET EDİYORUZ"

Yaz aylarında Yunan limanlarında İsrail gemilerine ve turistlere karşı düzenlenen protestoları "palyaçoluk" olarak nitelendiren Georgiadis, sol muhalefeti ve Komünist Parti'yi (KKE) hedef aldı. İsrail ile ittifakı eleştirenlere cevap veren Georgiadis, "Biz bu stratejik ittifakı sürdürecek ve ona hizmet edeceğiz çünkü Yunan halkının çıkarlarına hizmet ediyoruz. Ne Sovyetlerin, ne Filistinlilerin, ne komünistlerin, ne de proleterlerin çıkarlarına hizmet etmiyoruz. Yunan halkı için buradayız ve Yunan halkı İsrail ile olan ittifakı çok önemli bir konu olarak görüyor" diyerek İsrail'e yönelik tepkilere kulak tıkadı.

Yunan Bakan Meclis kürsüsünde itiraf etti! "Kızmayın, Aşil Kalkanı bizi Türk tehdidine karşı koruyor"
Başlık ResmiYunan Bakan Meclis kürsüsünde itiraf etti! "Kızmayın, Aşil Kalkanı bizi Türk tehdidine karşı koruyor"

3,5 MİLYAR AVROLUK "AŞİL KALKANI" ANLAŞMASI

Georgiadis'in bu açıklamaları, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Tel Aviv’de İsrail ile 3-3,5 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasını imzaladığı gün geldi.

Rafael ve IAI gibi İsrailli savunma şirketlerinin sistemlerini içeren anlaşma kapsamında Yunanistan, çok katmanlı balistik ve drone hava savunma sistemi kurmayı hedefliyor. Kaynak kodu transferiyle Yunan sanayisinin de %25 oranında katkı sunacağı sistemin 35 ay içinde tam operasyonel kapasiteye ulaşması bekleniyor.

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Yunanistan 'Aşil Kalkanı'nı kuruyor! İsrail ile dikkat çeken anlaşma

İSRAİL BÖLGEDE İZOLE OLURKEN, YUNANİSTAN SAVUNMAYA SIĞINIYOR

Yunanistan'ın İsrail'e sığınarak kurguladığı strateji, Doğu Akdeniz ve bölgesel enerji politikalarındaki çıkmazını da beraberinde getirdi. Türkiye Kalkınma Yolu, Hicaz demiryolu güzergahları ve Basra-Kerkük-Ceyhan enerji hatlarıyla bölgesel ticareti ve ulaşımı şekillendiren projelere liderlik ederken, İsrail bölgedeki stratejik denklemin dışında kalarak her geçen gün daha da izole oluyor.

Suriye'den Lübnan'a, Gazze'den Afrika Boynuzu ve Sudan'a kadar bölge ülkeleri barış ve istikrar için İsrail saldırganlığına karşı ortak hareket ederken, Atina'nın İsrail ile kurduğu askeri ittifak, bölgesel mimariden dışlanan iki aktörün çaresizliğini yansıtıyor.

Bölgenin geleceğinde yer alamayacağını anlayan İsrail'in agresifleşen politikalarına bel bağlayan Yunanistan, IMEC ve Doğu Akdeniz enerji hayallerini kurtarmak uğruna fahiş bedellerle savunma anlaşmalarına sarılmaya devam ediyor.

NELER OLMUŞTU?

Ülkedeki muhalefetteki partiler de "Aşil Kalkanı" anlaşmasına tepki göstermiş, İsrail ile savunma alanındaki ilişkilerin derinleşmesini ve anlaşmanın yaklaşık 3 milyar avroluk maliyetini eleştirmişti.

Yunan haber sitesi in.gr'de yayımlanan değerlendirmede de ülkede hayat pahalılığının vatandaşlar üzerindeki baskısının sürdüğü bir dönemde hükümetin İsrail ile yaklaşık 3 milyar avroluk silah sistemi anlaşması imzalaması ele alındı. Yazıda, hükümetin fiyat artışlarına karşı açıkladığı önlemlerin geçici olduğu vurgulanarak, milyarlarca avroluk kaynağın savunma harcamalarına yönlendirilmesi eleştirildi.

Yazıda ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların tedarik zincirine yansımaya başladığı ve bunun Yunanistan'daki fiyatlar üzerinde de baskı oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.

To Pontiki gazetesi ise "Aşil Kalkanı mı İsrail koltuk değneği mi? 3 milyar, bağımlılık ve tehlikeli jeopolitik bahis" başlıklı analizinde, anlaşmanın Yunanistan'ı uzun vadeli olarak İsrail savunma sistemlerine bağlayabileceğine işaret etti.

Yazıda, "Neden İsrail, neden bu büyüklükte bir anlaşma ve neden bu kadar derin teknolojik bağımlılık?" soruları yöneltilerek, Yunanistan'ın ulusal savunmasının önemli bir bölümünün İsrail sistemlerine bağlanmasının getirebileceği siyasi ve stratejik sonuçların tartışılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Anlaşmanın yalnızca askeri değil, siyasi ve jeopolitik sonuçları bulunduğuna işaret edilen analizde, İsrail ile giderek derinleşen stratejik ilişkinin Atina'nın gelecekte Tel Aviv'e karşı bağımsız politika yürütme imkanını sınırlayabileceği kaydedildi.

News247 haber sitesinde yayımlanan değerlendirmede ise İsrail ile yapılan anlaşmanın Yunanistan'ı Orta Doğu'daki çatışmalara daha fazla dahil edebileceğine dikkat çekti.

Yunanistan'ın Arap dünyasıyla uzun yıllara dayanan ilişkilerine de dikkat çeken değerlendirmede, ülkenin savunmasını güçlendirmesinin gerekli olduğu, ancak bunun İsrail ile bu ölçüde yakın bir stratejik bağ kurulmadan da gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Koutipandoras haber sitesi de anlaşmayı İsrail savunma sanayisine aktarılacak kaynak üzerinden yerden yere vuruldu. Yaklaşık 3 milyar avroluk tutarın Yunanistan'ın 2026 için öngörülen doğrudan vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 5,34'üne karşılık geldiği hesaplandı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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