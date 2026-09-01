Şi Cinping'in korumaları zirveye damga vurdu! Fotoğrafçı neye uğradığını şaşırdı! Yaka paça...

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gelişi sırasında yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. Şi’yi yakından görüntülemeye çalışan bir fotoğrafçı, özel korumalar tarafından yaka paça bölgeden uzaklaştırıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirildi. Ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, zirveye katılan liderleri tek tek karşıladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı. Liderler, karşılamaların ardından toplu aile fotoğrafı çektirdi ve zirvenin düzenleneceği salona geçti.

Şi Cinpingin korumaları zirveye damga vurdu! Fotoğrafçı neye uğradığını şaşırdı! Yaka paça...

MASADAKİ KONULAR BELLİ OLDU

Zirvede ŞİÖ üyesi ülkelerin karşı karşıya olduğu acil konular ele alındı. Liderler uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi, güvenliğin güçlendirilmesi ve ekonomik, kültürel ve insani iş birliğinin genişletilmesi konuları masaya yatırıldı.

Şi Cinpingin korumaları zirveye damga vurdu! Fotoğrafçı neye uğradığını şaşırdı! Yaka paça...

Liderlerin Bişkek’e gelişi sırasında ise Şi Cinping’in korumalarının müdahalesi dikkat çekti. Çin liderini yakından görüntülemeye çalışan bir fotoğrafçı, Şi’nin çevresindeki özel korumalar tarafından kısa sürede uzaklaştırıldı.

Korumaların fotoğrafçıyı bölgeden uzaklaştırdığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Rus basını tarafından yayımlanan görüntüler kısa sürede uluslararası basının ve sosyal medyanın gündemine taşındı.

Şi Cinpingin korumaları zirveye damga vurdu! Fotoğrafçı neye uğradığını şaşırdı! Yaka paça...

ZİRVE SONUNDA 28 BELGE İMZALANDI

Öte yandan ŞİÖ zirvesinin sonunda terörle mücadele, yapay zeka, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, enerji ve çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan 28 belge imzalandı.

Zirvede ŞİÖ Bişkek Deklarasyonu da kabul edildi. İmzalanan belgeler arasında ŞİÖ Şartı'nda değişiklik ve eklemeler yapılmasına ilişkin protokol, ŞİÖ Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Yürütme Kurulu Tüzüğü ve üye ülkelerin güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele için Evrensel Merkez Tüzüğü yer aldı.

Ayrıca ŞİÖ ülkeleri arasında uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele iş birliği programı, sentetik uyuşturucuların yayılmasıyla mücadelede önlemleri koordine edecek merkeze ilişkin plan ve Pakistan’ın Lahor şehrinin 2026-2027 ŞİÖ Kültür ve Turizm Başkenti ilan edilmesine ilişkin belgeler de zirvede öne çıkan anlaşmalar arasında yer aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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