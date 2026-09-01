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Ekonomi

Büyüme sonrası faiz beklentisi: Merkez Bankası harekete geçebilir

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Büyüme sonrası faiz beklentisi: Merkez Bankası harekete geçebilir
Fotoğraf Başlığı Büyüme sonrası faiz beklentisi: Merkez Bankası harekete geçebilir

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki %2,3’lük büyüme performansı beklenti altında kalırken; BBVA Research tarafından yapılan analizde 2026 için %3'lük büyüme tahmini korundu. ING Ekonomisti Muhammet Mercan ise beklenti altı GSYH verilerinin “Merkez Bankası'nın politika faizini indireceğine” dair algıları güçlendirebileceğini ifade etti. Mercan, politika faizinin 2026 sonuna kadar %35 seviyesine çekilebileceğini öngördü.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye ekonomisi, 2026 yılının Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Ancak bu rakam %2,8’lik beklentinin altından kaldı. GSYH, 2026 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 19 trilyon 869 bin 747 milyon TL ve 438 milyar 347 milyon dolar oldu.

2026 yılının ikinci çeyreğinde birçok sektör büyümeye pozitif katkı verirken özellikle tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri sektöründeki %13,3’lük oran dikkat çekti. Daralan tek sektör %-1,9 ile inşaat oldu. İç talep daralırken, ihracatın katkısı öne çıktı.

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DIŞ TALEP DESTEKLEDİ

BBVA Research tarafından yapılan analizde “Orta Doğu’daki çatışmalardan kaynaklanan olumsuz arz şokuna ve zayıflayan iç talebe rağmen, dış talebin Türkiye'ye kayması, 2026'nın ikinci çeyreğinde büyümeyi destekledi. İhracata yönelik sektörlerin öncülüğünde sanayi faaliyetleri ivme kazandı. Tarımın büyümeye olumlu katkısı devam ederken, hizmet sektörünün katkısı zayıfladı ve inşaat sektörünün olumsuz katkısı derinleşti” denildi.

Büyüme sonrası faiz beklentisi: Merkez Bankası harekete geçebilir
Başlık ResmiBüyüme sonrası faiz beklentisi: Merkez Bankası harekete geçebilir

2026 BÜYÜME TAHMİNİ

Analizde “Öncü göstergeler 2026'nın 3. çeyreğinde sanayi için zayıf görünüme işaret ediyor. Tarımın ise destekleyici olmaya devam etmesini bekliyoruz. Jeopolitik gerilimlerde daha fazla tırmanma yaşanmaması ve geleceğe yönelik ihtiyatlı bir politika varsayımı altında, 2026 yılı için %3'lük büyüme tahminimizi koruyoruz. Bununla birlikte Orta Doğu'daki çatışma risk olmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Büyüme sonrası faiz beklentisi: Merkez Bankası harekete geçebilir
Başlık ResmiBüyüme sonrası faiz beklentisi: Merkez Bankası harekete geçebilir

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

ING Ekonomisti Muhammet Mercan ise ekonominin yılın ikinci yarısında ılımlı bir büyüme performansı sergilemeye devam etmesinin muhtemel olduğunu belirterek, beklenenden zayıf gelen GSYH verilerinin “Merkez Bankası'nın politika faizini indireceğine” dair beklentileri de güçlendirebileceğini ifade etti. Mercan, politika faizinin 2026 yılı sonuna kadar %35 seviyesine çekilebileceğini öngördü.

İLK PPK 10 EYLÜL’DE

TCMB’nin politika faizi %37,00 seviyesinde bulunuyor. Yıl sonuna kadar takvimde 3 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bulunuyor. İlk toplantı ise 10 Eylül’de… TCMB’nin toplantısı öncesinde ağustos TÜFE verisi ve OVP de açıklanacak.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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