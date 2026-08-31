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Reha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti! Deniz Uğur aylar sonra sessizliğini bozdu

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Reha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti! Deniz Uğur aylar sonra sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın cenazesine, velayet savaşı yaşadığı eski eşi Deniz Uğur vasiyet nedeniyle katılmamıştı. Sessizliğini bozan Uğur, ikizleri Mina ve Poyraz'la bir arada olduklarını belirterek merak edilenleri cevapladı.

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67 yaşındaki televizyoncu Reha Muhtar, haziran ayında Muğla'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın “Cenazeme katılmasın” şeklindeki vasiyetinin üzerine törene katılmamıştı.

Çift uzun süre velayet davası yüzünden gerginlik yaşarken, ikizleri Mina ve Poyraz ise babalarının cenazesine katılmıştı.

Reha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti! Deniz Uğur aylar sonra sessizliğini bozdu
Başlık ResmiReha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti! Deniz Uğur aylar sonra sessizliğini bozdu

"YARALARIMIZI SARIP İYLEŞTİRDİK"

Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren Deniz Uğur, cenazeden aylar sonra ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Uğur, "Merak edenler olmuş; Çok şükür ailece iyiyiz. Sadece bu yazı kendi aramızda, yaralarımızı sarıp iyileşerek, sakin ve huzurlu geçirmek istedik. Çok da iyi geldi bize." ifadelerini kullandı.

Reha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti! Deniz Uğur aylar sonra sessizliğini bozdu
Başlık ResmiReha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti! Deniz Uğur aylar sonra sessizliğini bozdu

"HAYATI YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ"

Hayatlarını yeniden yapılandırdıklarını belirten Uğur'un açıklaması şöyle devam etti: "Toprakla uğraştık, köy evimizde yetiştirdiğimiz taze sebzeleri yedik, samimi komşularımız ve gönülden sevdiklerimizle, az ve öz insanla bir arada olduk. Şehrin kaosundan uzak kalıp her sabah bülbül sesiyle uyanmak ve dönüşüm sürecindeki dünya keşmekeşini uzaktan izlemek bence en doğrusuydu. Hiç kimse her şeyi birden aynı anda çözemez, bazen olayları teker teker ele almak gerekir. Ben de bunu yaptım. Hamdolsun bir aradayız, sağlıklıyız ve değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde hizalanıp hayatı yeniden yapılandırıyoruz. İçim rahat, çünkü gerçeği biliyorum; Kul plan yapsa da nihayetinde hiç şüphesiz Allah’ın dediği olur. Sayısız tecrübeyle sabittir, hep öyle olmuştur, hep de öyle olacaktır.

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Başlık ResmiReha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti! Deniz Uğur aylar sonra sessizliğini bozdu

Keyifli günlerde buluşmak dileğiyle, sevenlerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Gönderiye eklediğim şarkının sözlerini kendi kendinize tekrar edin, bana çok iyi geldi, size de gelsin. Yakında bir canlı yayın açacağım; Bana teklif edilen bir projeyi sizinle istişare edelim, olur mu?"

Reha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti! Deniz Uğur aylar sonra sessizliğini bozdu
Başlık ResmiReha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti! Deniz Uğur aylar sonra sessizliğini bozdu
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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