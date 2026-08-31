Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Cemal Enginyurt'un danışmanı anlattı: Paraları toplar, baba oğula gönderirdim

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cemal Enginyurt'un danışmanı anlattı: Paraları toplar, baba oğula gönderirdim

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. Şenyurt, Enginyurt ailesine gönderilecek bazı paraların kendi hesabına geldiğini, kimi zaman da paraları elden aldığını ve hesabından Cemal ya da Alptürk Enginyurt’a aktardığını dile getirdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından, Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt’un da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un mali ve ticari ilişkilerini mercek altına aldığı soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

Cemal Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt'a ilişkin geçmiş dönemde yaptığı bir sosyal medya paylaşımı / Kaynak: X
Başlık ResmiCemal Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt'a ilişkin geçmiş dönemde yaptığı bir sosyal medya paylaşımı / Kaynak: X

ENGİNYURT'LARA PARA AKIŞINI SAĞLIYORDU

Şenyurt, Alptürk Enginyurt’un kendi imkânlarıyla söz konusu ticari faaliyetleri yürütecek maddi güce sahip olmadığını söylerken, Enginyurt ailesine gönderilecek bazı paraların kendi hesabına geldiğini, kimi zaman da paraları elden aldığını ve hesabından Cemal ya da Alptürk Enginyurt’a aktardığını anlattı.

Cemal Enginyurt-Ali Şenyurt
Başlık ResmiCemal Enginyurt-Ali Şenyurt

Eski danışmanın, milletvekili tahsisli olduğu belirtilen bir aracın Enginyurt’un kirvesi ve aile dostu Recep Ali Keydal tarafından kullanıldığını söylemesi de dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Cemal Enginyurt
GÜNDEM

Cemal Enginyurt'un sağ koluna gözaltı! Fuhuş, taciz, tehdit ve Gülistan Doku iddiaları

KEYDAL VE ENGİNYURT'TAN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞMELER

Enginyurt’un milletvekilliği döneminde ticaretle uğraştığını, emlakçılık yaptığını belirten Şenyurt, savcılığın “Recep Ali Keydal kimdir?” sorusuna ise, “Cemal Enginyurt’un çok yakın dostudur. İkisi görüştüğü zaman odaya kimseyi almazlardı” diye cevap verdi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ABİ KARDEŞ BATAN GEMİDEYDİ!
ABİ KARDEŞ BATAN GEMİDEYDİ!
Yakınları Girne'den gelecek umutlu haberi bekliyor
EMEKLİLİKTE KRİTİK TARİH
EMEKLİLİKTE KRİTİK TARİH
2036'ya kadar bunu yapmayan yandı
BÖYLE SİSTEM OLMAZ
BÖYLE SİSTEM OLMAZ
Vatandaşa şahin, 'Şahin'lere kuzu!
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Fenerbahçe'den Malick Fofana hamlesi
"BABA OĞULA GÖNDERİRDİM"
Enginyurt'un danışmanından 'para trafiği' itirafı
ADIM ADIM ESKİ YUVAYA
ADIM ADIM ESKİ YUVAYA
Yusuf Akçiçek 'dön' çağrısına 'evet' dedi
"HER YERDE KARŞIMIZDA!"
Forbes, Türk İHA'larını böyle haber yaptı
YENİ HEDEF RİOS
YENİ HEDEF RİOS
Beşiktaş rotayı Portekiz’e kırdı
İSTANBUL'A GELİYOR
İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray, milli yıldızın transferini bitirdi
SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ!
SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ!
ABD'nin hava saldırısına füzeler ile karşılık verildi
SAMSUN'DA RAHAT GALİBİYET
SAMSUN'DA RAHAT GALİBİYET
Vedat ve Oğuz attı, F.Bahçe hata yapmadı
BAKAN ŞİMŞEK'İN ACI GÜNÜ
BAKAN ŞİMŞEK'İN ACI GÜNÜ
Yeğeni yangında hayatını kaybetti
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu
BİŞKEK'TE LİDERLER ZİRVESİ
BİŞKEK'TE LİDERLER ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor!
TERCİHLER ALGORİTMAYA TESLİM
TERCİHLER ALGORİTMAYA TESLİM
Kitap okurlarının sosyal medyayla imtihanı!
"UMARIM HAZIRSINIZDIR"
Fenerbahçeli yıldız, Beşiktaş'a meydan okudu
YANGIN ÇIKARANA İDAM CEZASI!
YANGIN ÇIKARANA İDAM CEZASI!
Cezayir'de 12 kişi öldü, Tebbun talimatı verdi
"UCUZ KURTULDUK"
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe itirafı
"ORDUMUZ EN GÜÇLÜ DÖNEMİNDE"
Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alanlara net mesaj
"SÖYLEYİN KAPTANA GERİ DÖNSÜN"
Girne açıklarında facia geliyorum demiş! İşte o anlar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Forbes, Türk İHA'larını böyle haber yaptı: Artık her yerde karşımıza çıkıyor
Forbes, Türk İHA'larını böyle haber yaptı: Her yerdeler
Kaydet
Haftanın kitapları | Türk dünyasının müşterek kültürü
Haftanın kitapları | Türk dünyasının müşterek kültürü
Kaydet
Rembrandt tablosuna yurt dışına çıkış yasağı! 4,6 milyar TL kıymetinde
4,6 milyar TL kıymetinde! Yurt dışına çıkış yasağı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.