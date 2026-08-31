Cemal Enginyurt'un danışmanı anlattı: Paraları toplar, baba oğula gönderirdim

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. Şenyurt, Enginyurt ailesine gönderilecek bazı paraların kendi hesabına geldiğini, kimi zaman da paraları elden aldığını ve hesabından Cemal ya da Alptürk Enginyurt’a aktardığını dile getirdi.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından, Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt’un da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’un mali ve ticari ilişkilerini mercek altına aldığı soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

Cemal Enginyurt’un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt'a ilişkin geçmiş dönemde yaptığı bir sosyal medya paylaşımı / Kaynak: X

ENGİNYURT'LARA PARA AKIŞINI SAĞLIYORDU

Şenyurt, Alptürk Enginyurt’un kendi imkânlarıyla söz konusu ticari faaliyetleri yürütecek maddi güce sahip olmadığını söylerken, Enginyurt ailesine gönderilecek bazı paraların kendi hesabına geldiğini, kimi zaman da paraları elden aldığını ve hesabından Cemal ya da Alptürk Enginyurt’a aktardığını anlattı.

Cemal Enginyurt-Ali Şenyurt

Eski danışmanın, milletvekili tahsisli olduğu belirtilen bir aracın Enginyurt’un kirvesi ve aile dostu Recep Ali Keydal tarafından kullanıldığını söylemesi de dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

KEYDAL VE ENGİNYURT'TAN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞMELER

Enginyurt’un milletvekilliği döneminde ticaretle uğraştığını, emlakçılık yaptığını belirten Şenyurt, savcılığın “Recep Ali Keydal kimdir?” sorusuna ise, “Cemal Enginyurt’un çok yakın dostudur. İkisi görüştüğü zaman odaya kimseyi almazlardı” diye cevap verdi.

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