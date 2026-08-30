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Spor

Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe itirafı: "Ucuz kurtulduk"

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Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe itirafı:

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2 golle mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı. Karşılaşmaya önemli eksiklerle çıktıklarını kaydeden Yıldırım, Fenerbahçe'nin üstün bir performans sergilediğini belirterek "Biz 2-0 ile ucuz kurtulduk. Fenerbahçe fark yapabilirdi." dedi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından konuştu.

EKSİKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Sarı lacivertliler karşısında önemli eksikleri olduğunu kaydeden Yıldırım, "Fenerbahçe bizden çok üstün takım. Bizim rakibimiz de değil. Bizim 7 sakatımız vardı. 6'sı ilk 11 oyuncusuydu. Elimizden gelen mücadeleyi verdik ama Göztepe maçındaki gibi 3. dakikada gol yedik. Samsunspor'un maç başında gol yeme alışkanlığı sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım. Gerekeni yapması lazım. Bu kadar eksikle Fenerbahçe'ye direndik. Marius sakattı, Fatih sakatlandı." şeklinde konuştu.

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"FENERBAHÇE FARK YAPABİLİRDİ"

Fenerbahçe karşısında ucuz kurtulduklarını belirten Yüksel Yıldırım, "Biz 2-0 ile ucuz kurtulduk. Fenerbahçe fark yapabilirdi. Takım direndi. Gabriel'i defansta çok beğendim, ilk maçıydı. Diğer arkadaşlar da yeni yeni alışıyor. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Onların amacı Aziz Başkan ile şampiyon olmak. Hedefleri var. Bizim hedefimiz 5'inci, 6'ıncı, 7'inci olmak. Samsunspor'un ölüsü ilk 8'de olur. Sakatlar geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli aradan sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u görecek. O zamana kadar alabileceğimiz kadar puan alacağız. İlk 5 hafta fikstürümüz var. 3 haftada 4 puanımız var, iyi mi değil, kötü mü değil. Mücadeleye devam." diye konuştu.

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