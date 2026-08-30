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Spor

Bruno Fernandes hat-trick yaptı, Manchester United gol yağdırdı

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Bruno Fernandes hat-trick yaptı, Manchester United gol yağdırdı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Bruno Fernandes'in hat-trick yaptığı maçta Ipswich Town'ı 5-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

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İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester United, Ipswich Town'ı konuk etti.

UNITED GOL YAĞDIRDI

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Michael Carrick'in öğrencileri 5-2'lik skorla kazanarak bu sezon ilk puanlarını aldı. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 40, 61 ve 68. dakikalarda Bruno Fernandes, 56. dakikada Jacob Greaves (kendi kalesine) ve 82. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 29. dakikada Leif Davis ve 90+1. dakikada Chuba Akpom attı.

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Manchester United - Ipswich Town
Başlık ResmiManchester United - Ipswich Town

FERNANDES'TEN HAT-TRICK

Manchester ekibinde Portekizli yıldız Bruno Fernandes, karşılaşmayı 3 gol ve 1 asistle tamamladı.

MANCHESTER SİFTAH YAPTI

Geçen haftayı Hull City karşısında mağlubiyetle kapatan United, bu galibiyetle ligde 3 puana yükseldi. Ipswich Town ise 3 puanda kaldı. Manchester United, Premier Lig'in üçüncü haftasında Everton deplasmanına gidecek. Ipswich ise Liverpool'u konuk edecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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