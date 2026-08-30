Bruno Fernandes hat-trick yaptı, Manchester United gol yağdırdı
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Bruno Fernandes'in hat-trick yaptığı maçta Ipswich Town'ı 5-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester United, Ipswich Town'ı konuk etti.
UNITED GOL YAĞDIRDI
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Michael Carrick'in öğrencileri 5-2'lik skorla kazanarak bu sezon ilk puanlarını aldı. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 40, 61 ve 68. dakikalarda Bruno Fernandes, 56. dakikada Jacob Greaves (kendi kalesine) ve 82. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 29. dakikada Leif Davis ve 90+1. dakikada Chuba Akpom attı.
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FERNANDES'TEN HAT-TRICK
Manchester ekibinde Portekizli yıldız Bruno Fernandes, karşılaşmayı 3 gol ve 1 asistle tamamladı.
MANCHESTER SİFTAH YAPTI
Geçen haftayı Hull City karşısında mağlubiyetle kapatan United, bu galibiyetle ligde 3 puana yükseldi. Ipswich Town ise 3 puanda kaldı. Manchester United, Premier Lig'in üçüncü haftasında Everton deplasmanına gidecek. Ipswich ise Liverpool'u konuk edecek.