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Spor

Fırat Aydınus: "Fenerbahçe lehine penaltı verilmeliydi"

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Fırat Aydınus:

Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ceza sahasında içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı bekledi. Faul pozisyonunu yorumlayan eski hakem Fırat Aydınus, Kosovalı golcüye faul yapıldığını ve pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Karadeniz ekibi Samsunspor'a konuk olan sarı lacivertliler, müsabakanın hemen başında penaltı itirazında bulundu.

FENERBAHÇELİLER PENALTI BEKLEDİ

Müsabakanın henüz 5. dakikasında Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi, kaleye şutu sonrası Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Sarı lacivertli futbolcular bu pozisyon sonrası hakem Yasin Kol'un yanına giderek penaltı itirazında bulundu.

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VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Richard Martens'in incelemesini bekledi ancak oyun devam etti.

FIRAT AYDINUS: "PENALTI OLMALIYDI"

Eski hakem Fırat Aydınus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla pozisyonun penaltı olduğunu belirterek "Dakika 5 Guarino, kontrolsüz eylemiyle risk alıyor ve geç kaldığı müdahale sonucunda Vedat'a faul yaparak penaltıya sebebiyet veriyor." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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