Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Miretti'nin Beşiktaş kararında Kenan Yıldız ve Zeki Çelik detayı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Miretti'nin Beşiktaş kararında Kenan Yıldız ve Zeki Çelik detayı

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, siyah beyazlı kulübe transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Vincenzo Italiano'nun futbola bakış açısına her zaman hayranlık duyduğunu kaydeden genç orta saha, İtalyan teknik adamla hangi pozisyonda görev yapacağına ilişkin henüz konuşmadıklarını belirtti. İstanbul ve Beşiktaş hakkında çok güzel şeyler duyduğunu ifade eden Miretti, transfer öncesi Juventus'tan takım arkadaşları Kenan Yıldız ve Zeki Çelik'ten bilgi aldığını söyledi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Siyah beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralık olarak Juventus'tan renklerine bağladığı Fabio Miretti, kulübün YouTube hesabından transferine ilişkin konuştu.

"KARİYERİMİN GELDİĞİ NOKTA BÜYÜK BİR GURUR VERİYOR"

Juventus altyapısında geçirdiği günlerden bugüne kadar önemli bir mesafe katettiğini söyleyen Fabio Miretti, "Şimdiye kadar katettiğim yol ve kariyerimin geldiği nokta bana kesinlikle büyük bir gurur veriyor. Elbette hâlâ geliştirmem gereken pek çok yönüm var; insanın kendisini sürekli geliştirmesi çok önemli. Ancak en çok hatırladığım şey, parkta kurduğumuz arkadaşlıklar. O dönemde edindiğim dostluklar, içimde taşıdığım en değerli şeyler. Tesise ilk girdiğim günü, açıkçası, tam olarak hatırlamıyorum. Ancak deneme antrenmanları olduğu için sürekli Barcelona’nın Xavi formasını giydiğimi hatırlıyorum. O forma bana hediye edilmişti ve antrenmanlara hep onunla giderdim. Oraya ilk adım attığımda, daha sonra başardığım şeylerin hiçbirini yapacağımı düşünmüyordum. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum. Çünkü çocukken insan yalnızca eğlenmeyi düşünüyor, futbolcu olmayı değil. En azından benim için öyleydi. Bu nedenle Juventus formasıyla ilk profesyonel maçıma çıkma şansını yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Gabriel Martinelli ile 5 yıllık anlaşma: 65 milyon avro bonservis!
SPOR

Gabriel Martinelli ile 5 yıllık anlaşma: 65 milyon avro bonservis!
Fabio Miretti
Başlık ResmiFabio Miretti

"İDOLÜM NEDVED"

Juventus'un efsane ismi Nedved'in idolü olduğunu kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, "Onun idolüm olduğunu hatırlıyorum ama neden idolüm olduğunu anlamamı sağlayan belirli bir maçı tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü Nedved oynarken ben daha çok küçüktüm. Ancak saçlarımı onunki gibi uzattığımı hatırlıyorum. Annemle babam bunu hala anlatırlar. Bu da geçmişi mutlulukla hatırlamamı sağlıyor. İlk maçıma çıktığım günü hatırlıyorum. Bir hayalin gerçekleşmesiydi; bir yolculuğun sonu, başka bir yolculuğun ise başlangıcıydı. Altyapıda başlayan ve A takıma kadar uzanan sürecimi tamamlamış, ardından bugün hala devam eden profesyonel futbol kariyerime adım atmıştım." diye konuştu.

"BENİM İÇİN HER ZAMAN ÖNEMLİ BİR ROL MODEL OLDU"

Claudio Marchisio'nun kendisi için önemli bir rol model olduğunu söyleyen İtalyan oyuncu, "Kendisiyle birkaç kez karşılaştık ve görüştük. Açıkçası sahada yapılması gerekenler ya da futbolla ilgili konular hakkında hiç konuşmadık. Ancak benim için her zaman önemli bir rol model oldu. Çünkü Juventus altyapısına giren her çocuğun hayalini kurduğu yolu izledi ve sonrasında büyük bir futbolcu oldu. Bu yüzden geçmişte olduğu gibi bugün de örnek aldığım isimlerden biri." diye konuştu.

Fabio Miretti
Başlık ResmiFabio Miretti

"GENOA GELİŞİMİME KATKI SAĞLADI"

Genoa deneyiminin kendisine çok şey kattığını ifade eden Fabio Miretti, "Sanırım ikisi de. Çünkü Genoa’ya gelişim sürecimi tamamlamam gereken bir dönemde gittim ve düzenli olarak forma giymeye ihtiyacım vardı. Genoa da bana bu fırsatı verdi. Sezona pek iyi başlayamamıştım ve yaşadığım bu süreç de gelişimime katkı sağladı. Zorluklarla mücadele etmek benim için çok faydalı oldu. Sonrasında sezonun geri kalanında işler yoluna girdi ve bu dönem kariyerimin kesinlikle önemli bir parçası hâline geldi. Bu yüzden Genoa’ya ve Genoa taraftarlarına her zaman minnettar olacağım. Evet, Genoa’da ilk zamanlarda biraz daha ileri bir pozisyonda oynuyordum. Ancak kendimi en iyi ve en rahat hissettiğim pozisyonu söylemem gerekirse, bizim “mezzala” dediğimiz iç orta saha, yani sekiz numara derdim." diye konuştu.

"HER POZİSYONDA OYNAMAYA HAZIRIM"

Orta sahanın her bölgesinde görev alabileceğini belirten Miretti, "Bununla birlikte orta sahanın neredeyse her bölgesinde oynayabileceğimi düşünüyorum. Hem altyapı hem de A takım kariyerimde bunu yaptım. Sık sık on numara, zaman zaman da altı numara olarak görev aldım. Dolayısıyla bu rollerin hepsini üstlenebileceğimi düşünüyorum ve her pozisyonda oynamaya hazırım." dedi.

Fabio Miretti
Başlık ResmiFabio Miretti

"KENAN VE ZEKİ İLE GÖRÜŞTÜM"

Beşiktaş'a gelmeden önce Juventus'tan takım arkadaşları Kenan Yıldız ve Zeki Çelik ile görüştüğünü kaydeden yıldız orta saha oyuncusu, "Evet, son günlerde Kenan ve Çelik’le biraz konuştum. İkisi de İstanbul’un çok güzel bir şehir, Beşiktaş’ın ise büyük bir takım ve büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Çelik, havalimanına vardığımda ne yapmam gerektiğini anlattı; yani beni bu konuda o hazırladı. Kısacası, Beşiktaş ve camia hakkında bana çok güzel şeyler söylediler." sözleriyle transferi öncesinde bilgi aldığını kaydetti.

"ITALIANO'YA HER ZAMAN HAYRANLIK DUYDUM"

Vincenzo Italiano ile takımdaki rolüne ilişkin henüz bir konuşma yapmadıklarını kaydeden Miretti, "Henüz beni sahada hangi pozisyonda daha uygun gördüğünü konuşmadık. Ancak beni kadrosunda çok istediğini biliyorum; buraya geldiğimde kulüpteki herkes bunu bana söyledi. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti. Kendisini teknik direktör olarak tanıyorum ve futbola bakış açısına her zaman hayranlık duydum. Bu nedenle buraya gelme kararımda çok önemli bir etken oldu." şeklinde konuştu.

Fabio Miretti
Başlık ResmiFabio Miretti

"HERKES BANA ŞEHİR HAKKINDA ÇOK GÜZEL ŞEYLER ANLATTI"

İlk kez İtalya dışında futbol oynayacağı için büyük bir heyecan duyduğunu ve İstanbul'la ilgili çok güzel şeyler anlatıldığını söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Evet, çok heyecanlıyım çünkü İtalya dışında ilk kez futbol oynayacağım. Herkes bana şehir hakkında çok güzel şeyler anlattı. Buraya geleli henüz birkaç gün oldu ve ben de İstanbul’u yavaş yavaş keşfediyorum. Daha önce burada, yani İstanbul’da forma giymiş birçok futbolcu bana yardımcı oldu ve pek çok tavsiye verdi. Buradaki yeni hayatıma başlamak için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Statta görüşürüz! Hepinize sevgiler." ifadelerini kullandı.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANDI
YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANDI
Erdoğan: İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI!
Girne'deki can pazarında teknesi ile yardıma koştu
"SÖYLEYİN KAPTANA GERİ DÖNSÜN"
Girne açıklarında facia geliyorum demiş! İşte o anlar
TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK
TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK
Erdoğan'dan gemi faciasına dair ilk açıklama
TRANSFER ÖNCESİ DESTEK
TRANSFER ÖNCESİ DESTEK
Beşiktaş kararında Kenan ve Zeki detayı
KARTAL'IN KADRO TERCİHİ
KARTAL'IN KADRO TERCİHİ
Fenerbahçe'nin Samsunspor 11'inde sürpriz
O ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA
O ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA
Girne açıklarında batan gemi için krizi masası
65 MİLYON AVRO BONSERVİS!
65 MİLYON AVRO BONSERVİS!
Gabriel Martinelli ile 5 yıllık anlaşma
"HER ŞEY 20 DAKİKADA OLDU"
Faciadan kurtulan yolcular o anları anlattı
BAĞ EVİNDE DEHŞET!
BAĞ EVİNDE DEHŞET!
Sırbistan'da Türk vatandaşları kaçırıldı!
O ANLARI ANLATTI
O ANLARI ANLATTI
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'dan ilk açıklama!
TRUMP İSTEDİ, GOOGLE YAPTI
TRUMP İSTEDİ, GOOGLE YAPTI
Haritaları açanlar yeni isimle karşılaşacak
BİR CAN DAHA GİTTİ
BİR CAN DAHA GİTTİ
İETT kazasında bilanço ağırlaşıyor
"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Diyarbakır'daki provokasyona en net cevap
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
ABD ORDUSUNDA İRAN ÇATLAĞI
Komutanlar Trump yönetimine karşı çıktı!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
“Gana’dan geldi, büyük bir potansiyel gördük”
'DİMDİK AYAKTAYIZ'
'DİMDİK AYAKTAYIZ'
Maduro aylar sonra ortaya çıktı!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe'nin Samsunspor 11'inde sürpriz
Fenerbahçe'nin Samsunspor 11'inde sürpriz
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtiyacımız olan 'Büyük Türkiye Mutabakatı'
Erdoğan: İhtiyacımız olan 'Büyük Türkiye Mutabakatı'
Kaydet
Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Sözleşmesi feshedildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.