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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Sözleşmesi feshedildi

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Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Siyah beyazlılarda 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Hadziahmetovic ile yollar resmen ayrıldı.

AYRILIK KAP'A BİLDİRİLDİ

Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.

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2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'da 3.2 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor ve Hull City'ye kiralık olarak gönderilmişti. Beşiktaş formasıyla 60 maçta görev yapan deneyimli oyuncu, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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