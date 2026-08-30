Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Pape Matar Sarr için işlem tamam! 2031'e kadar anlaştı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Pape Matar Sarr için işlem tamam! 2031'e kadar anlaştı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemindeki Pape Matar Sarr, Juventus'un 2031'e kadar geçerli 1+4 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. İtalyan devi, transfer için Tottenham'la bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Pape Matar Sarr'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Juventus, 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun transferi için temaslarını hızlandırırken, futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Pape Matar Sarr için işlem tamam! 2031'e kadar anlaştı
Başlık ResmiPape Matar Sarr için işlem tamam! 2031'e kadar anlaştı

JUVENTUS'TAN SARR'A 2031'E KADAR SÖZLEŞME

İtalyan devi Juventus, son saatlerde Pape Matar Sarr için girişimlerini artırdı. İtalyan ekibinin, Senegalli futbolcuyla kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardığı ve oyuncunun 2031'e kadar geçerli olacak 1+4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtildi.

Sarr'ın Juventus'a "Tamam" demesinin ardından gözler iki kulüp arasındaki görüşmelere çevrildi.

Pape Matar Sarr için işlem tamam! 2031'e kadar anlaştı
Başlık ResmiPape Matar Sarr için işlem tamam! 2031'e kadar anlaştı

TOTTENHAM İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Oyuncuyla anlaşma sağlayan Juventus, Tottenham ile transfer pazarlığını yoğunlaştırdı. İtalyan kulübünün İngiliz ekibinin kapısını kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir formülle çaldığı aktarıldı.

Tottenham'ın ise belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek bir satın alma opsiyonunu içeren anlaşmayı tercih ettiği ifade edildi.

BAKMADAN GEÇME
Fenerbahçe-Lyon maçında olayların faturası ağır! UEFA
SPOR

Fenerbahçe-Lyon maçında olayların faturası ağır! UEFA'dan iki isme ceza
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
"Durumu iyi, espri bile yapıyor!"
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
SKANDALDA BİR GÖZALTI DAHA!
SKANDALDA BİR GÖZALTI DAHA!
Güzellik merkezindeki gizli kamera düğümü çözülüyor
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
ÖĞRENCİYE KİRA ZULMÜ
Ev sahiplerinin şartları bitmiyor
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
KENTİN HAVALİMANI YENİLENİYOR
Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
DUVARI KIRDILAR
DUVARI KIRDILAR
9 milyon avroluk altın serveti fışkırdı!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
SIRA GELDİ LÜBNAN'A!
Türkiye'nin Suriye'deki konumu bölge için umut oldu
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
DEVLETTEN ARSA ATAĞI!
200 binden başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir...
BU NASIL DANIŞMAN!
BU NASIL DANIŞMAN!
Fuhuş, taciz, tehdit ve Gülistan Doku iddiaları
ETKİSİ TÜM GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ TÜM GÜN SÜRECEK!
Haritada 22 ilde kırmızı alarm
KURİŞ'TEN GARİP SAVUNMA
KURİŞ'TEN GARİP SAVUNMA
"767 bin lira dedemin mezarının bakımı için"
GÖKYÜZÜ KAN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
GÖKYÜZÜ KAN KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
Mekke'nin ardından şimdi de Suriye'yi vurdu!
OĞLU HAYATINI ALTÜST ETTİ!
OĞLU HAYATINI ALTÜST ETTİ!
Kanser hastası anneye yürek sızlatan oyun
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Kartal, G.Saray'ın listesindeki yıldız için devrede
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yurt arayan öğrenciler dikkat! İhlas Vakfı'ndan karşılıksız devlet desteği
Yurt arayan öğrenciler dikkat! İhlas Vakfı'ndan karşılıksız devlet desteği
Kaydet
Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Kapıdan çıkar çıkmaz silahını çekti
Kapıdan çıkar çıkmaz silahını çekti
Kaydet
Samsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor! Yolcu kapasitesi 3 milyon yolcuya çıkacak
Samsun Çarşamba Havalimanı yenileniyor!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.