Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemindeki Pape Matar Sarr, Juventus'un 2031'e kadar geçerli 1+4 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. İtalyan devi, transfer için Tottenham'la bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Pape Matar Sarr'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Juventus, 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun transferi için temaslarını hızlandırırken, futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Pape Matar Sarr için işlem tamam! 2031'e kadar anlaştı

JUVENTUS'TAN SARR'A 2031'E KADAR SÖZLEŞME

İtalyan devi Juventus, son saatlerde Pape Matar Sarr için girişimlerini artırdı. İtalyan ekibinin, Senegalli futbolcuyla kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardığı ve oyuncunun 2031'e kadar geçerli olacak 1+4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtildi.

Sarr'ın Juventus'a "Tamam" demesinin ardından gözler iki kulüp arasındaki görüşmelere çevrildi.

Pape Matar Sarr için işlem tamam! 2031'e kadar anlaştı

TOTTENHAM İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Oyuncuyla anlaşma sağlayan Juventus, Tottenham ile transfer pazarlığını yoğunlaştırdı. İtalyan kulübünün İngiliz ekibinin kapısını kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir formülle çaldığı aktarıldı.

Tottenham'ın ise belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek bir satın alma opsiyonunu içeren anlaşmayı tercih ettiği ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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