Devletten arsa atağı! 200 bin liradan başlıyor, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Balıkesir’in de aralarında bulunduğu 24 ilde toplam 660 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. 200 bin liradan başlayan taşınmazlarda 24 aya kadar vade ve peşin alımda indirim imkânı sunuluyor

Konut ve arsa piyasasında hareketlilik yeniden gündeme gelirken, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yatırımcıların dikkatini çekecek yeni bir satış programı başlattı. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Balıkesir’in de bulunduğu 24 ilde toplam 660 muhtelif arsa açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Listede başlangıç bedeli 200 bin TL’den başlayan taşınmazlar bulunurken, satışların KDV’den muaf olması ve alıcılara 24 aya kadar vade imkânı sunulması dikkat çekiyor. Peşin alımlarda ise indirim uygulanıyor. Satışların 2, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde saat 10.30’da yapılacağı açıklanırken, İstanbul’da 38, Ankara’da 122, Balıkesir’de 126, Samsun’da 88, Antalya’da 72 ve İzmir’de 62 arsa bulunuyor. Öte yandan ihaleler, İstanbul’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda, Ankara’da ise Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde yapılacak. Müzayedeye internet üzerinden de katılım sağlanabilecek.

200 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Satış listesinin dikkat çeken tarafı ise 200 bin liralık arsalarla milyonlarca liralık taşınmazların aynı organizasyonda buluşması… Örneğin Antalya’daki 72 taşınmazın muhammen bedellerinin 800 bin TL’den başlayıp 150,9 milyon TL’ye kadar çıktığı bildiriliyor. Sektör temsilcileri, kamu arazilerinin bu şekilde satışa sunulmasının özellikle yüksek faiz döneminde arsayı alternatif yatırım aracı olarak gören küçük ve orta ölçekli yatırımcı açısından önemli olduğunu belirtiyor.

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