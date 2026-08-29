Ayvacık'taki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın göğüs ağrısı şikayeti olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın anjiyo işlemine alındığı belirtildi. Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Genel durumu iyi. Tedavisi yoğun bakımda sürüyor" açıklamasını yaptı.

Cem Yılmaz, tatil için bulunduğu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesinde aniden rahatsızlandı.

Kalp spazmı geçirdiği belirtilen ünlü sanatçıya ilk müdahale Ayvacık Devlet Hastanesi acil servisinde yapıldı.

Komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Son durumu belli oldu

ANJİYO YAPILACAK

Doktorların ilk müdahalesinin ardından durumu kontrol altına alınan Yılmaz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: SAĞLIK DURUMU İYİ

Bakan Memişoğlu, komedyenin sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum"

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