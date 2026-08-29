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Spor

Galatasaray'da Uğurcan Çakır şoku: Maça çıkamadı

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Galatasaray'da Uğurcan Çakır şoku: Maça çıkamadı

Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da rahatsızlanan Uğurcan Çakır'ın yerine Jankat Yılmaz 11'e dahil edildi.

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Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe ile karşılaşan sarı kırmızılılarda son dakikada kaleci değişikliği yaşandı.

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UĞURCAN'IN YERİNE JANKAT

Müsabakanın ilk 11'inde yer alan milli kaleci Uğurcan Çakır, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Göztepe mücadelesi öncesi rahatsızlanan Çakır'ın yerine Jankat Yılmaz'a ilk 11'de görev verildi. Çakır, yedek kulübesinde mücadeleyi takip edecek.

Uğurcan Çakır
Başlık ResmiUğurcan Çakır

BU SEZON İKİ MAÇTA DA GÖREV YAPTI

Bu sezon Çorum Futbol Kulübü ve Erzurumspor maçlarında 90 dakikada görev yapan Uğurcan Çakır, kalesinde iki gol görürken bir maçta da rakip oyunculara geçit vermedi. Geçen sezon rekor bonservis bedeliyle bordo mavililerden transfer edilen milli file bekçisi, kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynadı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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