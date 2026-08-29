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3. Sayfa

Karabük’te dehşete düşüren olay! Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu

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Karabük’te dehşete düşüren olay! Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu

Karabük-Bartın yolunda iş makinesi yüklü çekici kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yaklaşık 500 metre ilerleyen çekici motosiklete çarparken, savrulan iş makinesi bir eve ve park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 16.20 sıralarında Karabük-Bartın kara yolunun Kirkille mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan Fuat Tamaç (50) idaresindeki üzerinde iş makinesi bulunan çekici, frenlerinin şişmesi sonucu sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak karşı istikamete geçti.

Karabük’te dehşete düşüren olay! Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu
Başlık ResmiKarabük’te dehşete düşüren olay! Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu

ÖNCE EVE SONRA ARABAYA ÇARPTI

Kurtarıcı üzerinde bulunan iş makinesi, aracın üzerinden kayarak karşı tarafta bulunan Hamdi Uludağ'a ait 2 katlı eve ve evin önünde park hâlindeki 37 ABD 008 plakalı otomobile çarptı.

Karabük’te dehşete düşüren olay! Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu
Başlık ResmiKarabük’te dehşete düşüren olay! Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu

500 METRE İLERLEYİP MOTORA ÇARPTI

Direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesinin ardından yoluna devam eden kurtarıcı, yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra bu kez Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halinde olan İshak Yıldırım (30) idaresindeki 78 ACS 458 plakalı motorsiklete çarptı. Çekici daha sonra karayolu uyarı tabelasının direklerine çarparak, ters döndü.

Karabük’te dehşete düşüren olay! Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu
Başlık ResmiKarabük’te dehşete düşüren olay! Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü İshak Yıldırım ile çekici sürücüsü Fuat Tamaç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, görevlerini yapan gazetecilere haklarında işlem yapacağını söyleyerek, görevlerini yapmalarını engelledi.

Karabük’te dehşete düşüren olay! Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu
Başlık ResmiKarabük’te dehşete düşüren olay! Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu

Öte yandan acı haberi alan motosilket sürücü İshak Yıldırım'ın babası Ekrem Yıldırım olay yerine gelerek, sinir krizleri geçirdi. Acılı babayı yakınları teselli etmeye çalıştığı olay yerinde cenazeler Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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