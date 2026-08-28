Kolombiya'da 33 yaşındaki Yenifer Garcia, dövme işlemi sırasında ağrıyı azaltmak amacıyla kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi tarafından uyuşturucu ve anestezik madde enjekte edildiği iddiasıyla hayatını kaybetti. Polis, Garcia'ya birden fazla kez iğne yapıldığını belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Terzilik yapan 3 çocuk annesi Yenifer Garcia, sırtını kaplayacak büyük bir dövme yaptırmak istedi. Ancak ilerleyen seanslarda yaşadığı şiddetli ağrıya dayanmakta zorlanan genç kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerine dövme sırasında anestezi uygulanması için bir kişiyle anlaştı.

Arkadaşının önerdiği kişinin anestezi uzmanı olduğu düşünülüyordu. Ancak yapılan incelemede söz konusu kişinin uzman bir anestezist olmadığı, yalnızca sakinleştirici ilaçlar konusunda bilgisi olan ancak deneyimi bulunmayan bir kişi olduğu öne sürüldü.

Garcia'nın ise bu durumdan haberdar olmadığı ve bir sonraki dövme seansında kendisine anestezi uygulanması için para ödediği belirtildi.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

15 Ağustos'ta güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Garcia'nın, kadını evinin bulunduğu Terrazas de San Jorge Mahallesi'nde karşıladığı görüldü.

İlk başta bilinci açık olan Garcia'nın kızıyla sohbet ettiği, ancak dövme işlemi sırasında ağrının artması üzerine sakinleştirici istediği öne sürüldü. Garcia'nın kız kardeşi Claudia, genç kadına birden fazla kez iğne yapıldığını ve ardından bilincini kaybettiğini söyledi.

Dövme yaptırırken can verdi! Geride 3 çocuk bıraktı

KIZI HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Garcia'nın durumunun ağırlaşması üzerine kızı acil yardım ekiplerini aradı. Telefonda verilen talimatları uygulayan genç kız, annesini hayata döndürmek için kalp masajı ve ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Ancak tüm çabalara rağmen Garcia kurtarılamadı. Genç kadının, kızının gözleri önünde evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

EVDE KETAMİN VE ANESTEZİK MADDE BULUNDU

Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme başlattı. Aramalarda bir kutu ketamin, Dormicum adlı anestezik ilaç, şırınga ve steril toz bulunduğu aktarıldı.

Garcia'nın 20 yılı aşkın süredir birlikte olduğu partneri Jonathan Cantor da polise verdiği ifadede, acil yardım ekipleriyle yapılan telefon görüşmeleri sırasında anesteziyi uygulayan ketamin ve başka bir maddeden söz ettiğini iddia etti. Cantor, bu maddelerin Garcia'ya yedi kata kadar enjekte edilmiş olabileceğini öne sürdü.

“PEMBE KOKAİN” İDDİASI

Garcia'nın kız kardeşi Claudia ise anesteziyi yapan kişinin sokakta "pembe kokain" olarak bilinen bir maddeden söz ettiğini duyduğunu iddia etti. Söz konusu maddenin bazı durumlarda hayvanlarda sakinleştirici olarak kullanılan maddelerle ilişkilendirildiği belirtildi.

Dövme yaptırırken can verdi! Geride 3 çocuk bıraktı

UZMANLARDAN SEDATİF UYARISI

Bogota sağlık yetkilisi Luis Alexander Moscoso Osorio, sakinleştirici ilaçların bilinç kaybı, kalp-damar sorunları, nöbet ve merkezi sinir sisteminin baskılanması gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Moscoso Osorio, bu tür ilaçların yalnızca gerekli güvenlik koşullarının sağlandığı klinik ortamlarda ve uzman sağlık personeli tarafından kullanılması gerektiğini vurguladı.

3 ÇOCUĞU ANNESİZ KALDI

Yenifer Garcia'nın 10, 14 ve 19 yaşlarında üç çocuğu olduğu öğrenildi. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, polis olayın kesin nedenini ve kullanılan maddelerin ölümdeki rolünü belirlemeye çalışıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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