Herkes deprem sandı, gerçek çok daha korkunç çıktı! İşte Nepal-Tibet sınırında dehşetin nedeni

FELAKET SADECE NEPAL'İ VURMADI

Sel suları, Trishuli Nehri'ndeki su seviyesinin sadece 30 dakikada 9 metreye kadar yükselmesine neden oldu. Nepal'in Rasuwa bölgesindeki Timure ve Syapru Besi yerleşim yerleri sular altında kalırken, sel dalgası güneye ilerleyerek Nuwakot ve Dhading bölgelerinde de hasara yol açtı.

Sınırın diğer tarafında ise çamur ve moloz yığınları Tibet'in Gyirong Limanı'nı vurdu. Trishuli Nehri, güneye doğru ilerleyerek Hindistan'ın Bihar eyaletine Gandak Nehri adıyla giren Narayani Nehri ile birleşmektedir.