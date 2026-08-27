MSB'den, SDG'nin fesih kararına ilk yorum!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü SDG'nin fesih kararına ilişkin değerlendirme geldi. Açıklamada ayrıca "Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması için desteğini mevcut askerî iş birliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir" denildi.

Açıklamalar şu şekilde:

"(SDG'nin feshi) Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir.

Patriot Hava Savunma Sistemlerinin Kerpe Adası'ndan Girit'e taşınması kararını, mevcut yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz."

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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