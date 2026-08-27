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Narin Güran cinayet davasında Güran ailesinin 'faili meçhul' talebine ret!

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Adalet Bakanlığı, Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin cinayetin ‘Faili meçhul’ kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusunu reddetti. Kararda faillerin yargı kararlarıyla kesin olarak belirlendiği ve dosyayı yeniden açacak somut yeni bir delil bulunmadığı ifade edildi.

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Diyarbakır’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni derede çuval içinde bulunda 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme daha yaşandı.

GÜRAN AİLESİNİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Adalet Bakanlığı, Güran ailesi ve başvuruda bulunan kişilerin Narin Güran cinayetinin Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında yeniden ele alınması yönündeki taleplerine ilişkin kapsamlı incelemesini tamamladı. Bakanlık, Güran ailesinin dosyanın "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınması yönündeki başvurusunu reddetti.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Cinayetin, ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığı; dosyanın faili meçhul kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi.

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'Şeytantepe' belgeseline soruşturma! Narin Güran soruşturmasına dair içerikler mercek altında

“ŞEYTANTEPE” BELGESELİNE SORUŞTURMA

Öte yandan dün de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT’ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında “Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alınmıştı.

Narin Güran
Başlık ResmiNarin Güran

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.

SanıkSuçCeza
Anne Yükselİştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmeAğırlaştırılmış müebbet
Ağabey Enesİştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmeAğırlaştırılmış müebbet
Amca Salim Güranİştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmeAğırlaştırılmış müebbet
Nevzat Bahtiyar
Başlık ResmiNevzat Bahtiyar

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

Tensip zaptında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, tutuklulukta geçirdiği süre, iddianamede işlediği iddia edilen suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eyleminin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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