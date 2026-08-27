Fransa'da mahkeme, binlerce saat uçuş geçmişi bulunan eski bir kabin memurunun yakalandığı meme kanserini meslek hastalığı olarak kabul etti. Havacılık alanında bir ilk niteliği taşıyan bu karar, benzer risk altında çalışan binlerce uçuş personelini de heyecanlandırdı.

Küresel havacılık sektöründe çalışanların mesleki sağlık risklerini, özellikle de gökyüzündeki radyasyon ve çalışma koşullarının insan vücudu üzerindeki etkilerini tartışmaya açacak tarihi bir hukuki karar alındı.

Fransa'da mahkeme, uzun yıllar görev yapan bir kabin görevlisinin mücadelesinde son noktayı koydu.

30 YIL ÇALIŞTI, 12 BİN SAAT UÇTU

Air France bünyesinde yaklaşık 30 yıl boyunca görev yapan ve kariyeri boyunca 12 bin saati aşkın uçuş geçmişine sahip olan eski kabin memuru Sophie Lainault, yakalandığı meme kanserinin mesleki koşullardan kaynaklandığını savunarak hukuk mücadelesi başlattı. Yerel komitelerin daha önceki ret kararlarına rağmen sendika desteğiyle davasını sürdüren Lainault, mahkemeden istediği sonucu aldı.

Havacılık sektöründe emsal karar! Kabin memurunun meme kanseri meslek hastalığı sayıldı

GEREKÇESİ DE AÇIKLANDI

Fransa'daki mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, hastalığın ortaya çıkmasında mesleki faktörlerin doğrudan etkili olduğu vurgulandı. Kararda; yoğun gece vardiyaları, iyonlaştırıcı kozmik radyasyona maruz kalınması ve uçuşlarda tütün kullanımının serbest olduğu dönemlerdeki pasif içiciliğin kanser tetikleyicisi olarak belirleyici rol oynadığı tescillendi.

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'MESLEK HASTALIĞI' NEDENİYLE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI KAZANDI

Temyiz edilmeyerek kesinleşen bu emsal niteliğindeki karar sayesinde Sophie Lainault erken emeklilik hakkı elde ederken, dava küresel havacılık sektörü için de bir dönüm noktası oldu.

Kararın, benzer sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve yoğun kozmik radyasyon altında çalışan diğer kabin görevlileri için de hukuki bir emsal oluşturması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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