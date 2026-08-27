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Dünya

ABD’nin savaş gemisi rotayı değiştirdi, İran’dan olay paylaşım geldi: Yorgunum patron

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ABD’nin savaş gemisi rotayı değiştirdi, İran’dan olay paylaşım geldi: Yorgunum patron

ABD'nin Orta Doğu'da konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisi, 200 günlük deniz hapsinin ardından soluğu Tayland'da aldı. İran'ın "Yorgunum patron" diyerek tiye aldığı bu hamle, ABD donanmasındaki "psikolojik çöküş" iddialarını yeniden alevlendirdi.

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Orta Doğu sularında aylardır devam eden gerilimin ortasında, ABD'nin bölgedeki en büyük askeri kozlarından biri olan USS Abraham Lincoln uçak gemisi rotasını Tayland'a çevirdi. Geminin Taylan'da liman ziyareti yapacağının açıklanmasının ardından İran'dan 'alaycı' bir yorum geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tayland ziyaretine yönelik alaycı ifadeler kullandı.

ABD’nin savaş gemisi rotayı değiştirdi, İran’dan olay paylaşım geldi: Yorgunum patron
Başlık ResmiABD’nin savaş gemisi rotayı değiştirdi, İran’dan olay paylaşım geldi: Yorgunum patron
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"ŞİMDİKİ GÖREV: TATİL YAPMAK"

Bekayi, "ABD, gücünü yansıtmak için Lincoln uçak gemisini bölgeye gönderdi. Gemi, aylar süren savaşın ve tek bir liman ziyareti yapmadan geçirilen 200 günden fazla sürenin ardından mürettebatın dinlenmesi için şimdi Tayland’a gidiyor. Görev: Güç yansıtmak. Şimdiki görev: Tatil yapmak" ifadelerini kullandı.

ABD’nin savaş gemisi rotayı değiştirdi, İran’dan olay paylaşım geldi: Yorgunum patron
Başlık ResmiABD’nin savaş gemisi rotayı değiştirdi, İran’dan olay paylaşım geldi: Yorgunum patron

Bekayi, paylaşımını "Yorgunum patron" ifadeleriyle tamamladı.

"GEMİ PERSONELİNİN PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL" İDDİASI

ABD basınında bu ay daha önce yayımlanan bazı haberlerde, USS Abraham Lincoln’de personel moralinin düştüğü iddia edilmişti.

Denizcilerin ruh sağlıklarının kötüye gittiği ve bazı personelin intihar girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise söz konusu haberlerin gemideki durumu "tamamen yanlış yansıttığını" söylemişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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