Beşiktaş'ta Önder Özen'den transfer müjdesi: Yeni hamleler yolda!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşme ve transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Alanyaspor maçındaki hakem hatalarını federasyonla yapılan görüşmede aktardıklarını söyleyen Özen, Fabio Miretti'nin ardından 1-2 transfer daha yapacaklarını kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen, Litvanya'da TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULAR AYNI CİDDİYETLE SAHAYA ÇIKACAKTIR"

3-0'lık skora rağmen rövanş maçında da aynı ciddiyetle sahada olmaları gerektiğini söyleyen Özen, "Turun kapısını tamamen açtık demek hata olur. Dün akşam da maçlar oynandı. Gördük bazı skorları, 3 farklı kazanan ekip 5-1 ile kaybetti uzatmalarda. Böyle maçları ciddiye almamak olumsuz sonuç doğurabilir. Oyuncular o ciddiyetle sahaya çıkacaktır. Oyuncular da hoca bunun farkında. Herkesin işi sıkı tutması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen

TFF İLE YAPILAN GÖRÜŞME

"Buraya gelmeden önce TFF ile görüşmedeydiniz. Orada neler yaşandı?" sorusunu cevaplayan Önder Özen, "Çok önemli bir şey olduğunu söyleyemem. Bir tane mevzuyu izah ettim kendilerine. Eyüpspor maçından bir gün önce oyuncularla kısa bir konuşma yaptım. Onlara, 'Beşiktaş'ta sevgi ve saygı kazanmak istiyorsanız formanızı terletmeniz yeterli' dedim. Yabancı oyuncularımıza da Türkiye'de sevgi ve saygı kazanmanın yolunun Türkiye'ye ve Türk insanına saygı göstermekten geçtiğini anlattım. Hakemlere, rakiplere ve tribünlere karşı saygılı olmaları gerektiğini söyledim. Alanyaspor maçının ardından Leandro Trossard, soyunma odasında bana, 'Biz Türkiye'ye ve Türk insanına saygı göstereceğiz. Peki Türkiye'dekiler de bize saygı gösterecek mi?' diye sordu. Bugün TFF'ye giderek bu konuşmayı yetkililere aktardım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen

"MİRETTİ'NİN ARDINDAN 1-2 TRANSFER DAHA OLUR"

Önder Özen, transfer çalışmalarına ilişkin, "Ernest Poku transferi gerçekleşti. Biraz gizli bir operasyondu. Fabio Miretti transferinde son durum merak ediliyor." sorusuna ise "Bunlar iş ve doğal olarak bir akışı var. Konuya müdahil olanların bilmesi gerekiyor sadece. Bazen erken konuşmak, iyi sonuç alınamadığında başınızı derde sokmanıza neden olabiliyor, sıkıntıya girebiliyorsunuz. O yüzden öyle hareket ettik. Hızlı hareket ettik ve çabuk sonuç aldık. Oyuncu ve Bayer Leverkusen'e çabuk hareket ettikleri için teşekkür ederiz. Miretti için de bekleyelim ve görelim. Bitsin, öyle bakalım. Miretti'nin ardından 1-2 transfer daha olur." diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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